Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Km9 Ql3, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Bảo trì bảo dưỡng, các loại xe nâng động cơ, điện cho khách hàng, hệ thống thủy lực, khung gầm

Tiến hành sửa chữa thay thế phụ tùng và các thiết bị, khắc phục các sự cố của Xe Nâng

Thay thế lắp ráp thành thạo các chi tiết máy

Báo cáo công việc hằng ngày

Có kỹ năng quản lý đội ngũ, và làm trưởng bộ phận

Thực hiện các công việc khác theo sợ phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý từ 1 năm trở lên, kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết các thắc mắc của khách hàng tốt

Ưu tiên tốt nghiệp : chuyên ngànhCơ – Điện, Công nghệ ô tô, cơ khí, điện – điện tử và các ngành có liên quan, ưu tiên có bằng B2

Giới tính: Nam

Bằng cấp : Cao đẳng trở lên

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Xe Nâng, Xe Tải

Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: LCB đến 12 triệu + Thưởng KPI + Công tác phí + Thưởng lễ, Tết

: LCB đến 12 triệu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.

Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đào tạo cụ thể công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng.

Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, ... theo quy định của bộ luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.