Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Km9 Ql3, Vĩnh Thanh, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Bảo trì bảo dưỡng, các loại xe nâng động cơ, điện cho khách hàng, hệ thống thủy lực, khung gầm
Tiến hành sửa chữa thay thế phụ tùng và các thiết bị, khắc phục các sự cố của Xe Nâng
Thay thế lắp ráp thành thạo các chi tiết máy
Báo cáo công việc hằng ngày
Có kỹ năng quản lý đội ngũ, và làm trưởng bộ phận
Thực hiện các công việc khác theo sợ phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý từ 1 năm trở lên, kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết các thắc mắc của khách hàng tốt
Ưu tiên tốt nghiệp : chuyên ngànhCơ – Điện, Công nghệ ô tô, cơ khí, điện – điện tử và các ngành có liên quan, ưu tiên có bằng B2
Giới tính: Nam
Bằng cấp : Cao đẳng trở lên
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Xe Nâng, Xe Tải

Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: LCB đến 12 triệu + Thưởng KPI + Công tác phí + Thưởng lễ, Tết
: LCB đến 12 triệu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.
Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đào tạo cụ thể công việc.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng.
Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ, ... theo quy định của bộ luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy , Hà Nội

