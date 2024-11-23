Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 - 33 Ngõ 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau để khách hàng ứng dụng sản phẩm vào vận hành kinh doanh hiệu quả

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, máy tính

Giúp khách hàng dùng thử, giúp mua các gói sản phẩm

Làm rõ, so sánh các gói bán giúp khách hàng

Kiểm tra hiệu quả, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thành công

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên đang học năm 3 và năm 4

Có đam mê, yêu thích các công việc kỹ thuật hoặc kinh doanh và mong muốn nâng cao kiến thức

Có Laptop cá nhân và phương tiện đi lại để làm việc

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.500.000 đồng (26 công/tháng)

KPI không ảnh hưởng đến lương cứng

Được xoay ca linh hoạt

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.