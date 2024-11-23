Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 31

- 33 Ngõ 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau để khách hàng ứng dụng sản phẩm vào vận hành kinh doanh hiệu quả
Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, máy tính
Giúp khách hàng dùng thử, giúp mua các gói sản phẩm
Làm rõ, so sánh các gói bán giúp khách hàng
Kiểm tra hiệu quả, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ thành công

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên đang học năm 3 và năm 4
Có đam mê, yêu thích các công việc kỹ thuật hoặc kinh doanh và mong muốn nâng cao kiến thức
Có Laptop cá nhân và phương tiện đi lại để làm việc
Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 2.500.000 đồng (26 công/tháng)
KPI không ảnh hưởng đến lương cứng
Được xoay ca linh hoạt
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thanh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

