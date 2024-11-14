Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư OtoPro làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư OtoPro
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 166 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số tháng được giao;
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mục tiêu, khách hàng mới trên Zalo, Facebook,Tiktok , sàn thương mại điện tử .....
Khai thác/Chăm sóc tệp khách hàng đã có sẵn; Duy trì kết nối và phát triển nhu cầu mua hàng nhằm gia tăng tối đa doanh số tiềm năng của khách hàng.
Đăng bài viết về sản phẩm của công ty trên các kênh thông tin Zalo, Facebook,Tiktok , sàn thương mại điện tử .....
Tiếp nhận thông tin và tư vấn bán hàng, chốt đơn;
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và các chương trình khuyến mại khách hàng quan tâm;
Theo dõi tình trạng đơn hàng từ khi phát sinh đơn hàng trên hệ thống đến khi hoàn thành giao dịch bán hàng;
Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo;
Báo cáo kết quả công việc định kỳ hoặc phát sinh khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng (ví dụ như: CRM, Pancake, ...);
Có hiểu biết về vận hành các sàn thương mại điện tử (ví dụ như: Shopee, Tiktok shop, Lazada,...);
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm;
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn/Telesales/Bán hàng online/Thương mại điện tử
Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 triệu đến trên 20 triệu (Bao gồm: Lương cứng + Lương KPI + % Hoa hồng)
Chế độ: thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật...
Môi trường trẻ trung, thân thiện, kết nối, chủ động,...
Được thể hiện tính sáng tạo và chủ động trong công việc.
Tham gia BHXH và các chế độ Lễ/Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

