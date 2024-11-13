Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 365 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển các hoạt động kinh doanh, tăng cường hình ảnh, nhãn hiệu và sản phẩm trong vực được giao.

Đề xuất các phương án, biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong khu vực

Chăm sóc hệ thống khách hàng của công ty

Tham gia các hoạt động marketing khác liên quan đến việc phát triển kinh doanh của phòng và Công ty.

Tìm kiếm các nhà cung cấp để từ đó làm bảng báo cáo tổng hợp đưa ra chiến lược kinh doanh tốt nhất cho công ty .

Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.

Triển khai các hoạt động Sales & Marketing.

Thu thập thông tin thị trường .

Thảo luận với các nhà cung cấp để tìm ra phương hướng phát triển doanh thu & thị phần.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chu đáo

Khả năng giao tiếp tốt

Gới tính: Nam/Nữ

Kinh nghiệm : ưu tiên kinh nghiệm về sale bán hàng

Sử dụng thành thạo Microsoft office: Word, Excel, Power Point .

Có năng lực sáng tạo, hoạch định, lập và triển khai kế hoạch tốt

Trình độ: từ Cao đẳng trở lên .

Sẵn sàng đi công tác khi được điều động

Chí tiến thủ cao, yêu thích bán hàng

Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài và khả năng phát triển.

Khả năng thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đóng BHXH, BHYT ... theo quy định củɑ nhà nước.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương thưởng theo quy định của Công Ty.

Được đào tạo trước khi là nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN

