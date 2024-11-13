Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 365 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển các hoạt động kinh doanh, tăng cường hình ảnh, nhãn hiệu và sản phẩm trong vực được giao.
Đề xuất các phương án, biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong khu vực
Chăm sóc hệ thống khách hàng của công ty
Tham gia các hoạt động marketing khác liên quan đến việc phát triển kinh doanh của phòng và Công ty.
Tìm kiếm các nhà cung cấp để từ đó làm bảng báo cáo tổng hợp đưa ra chiến lược kinh doanh tốt nhất cho công ty .
Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.
Triển khai các hoạt động Sales & Marketing.
Thu thập thông tin thị trường .
Thảo luận với các nhà cung cấp để tìm ra phương hướng phát triển doanh thu & thị phần.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chu đáo
Khả năng giao tiếp tốt
Gới tính: Nam/Nữ
Kinh nghiệm : ưu tiên kinh nghiệm về sale bán hàng
Sử dụng thành thạo Microsoft office: Word, Excel, Power Point .
Có năng lực sáng tạo, hoạch định, lập và triển khai kế hoạch tốt
Trình độ: từ Cao đẳng trở lên .
Sẵn sàng đi công tác khi được điều động
Chí tiến thủ cao, yêu thích bán hàng
Mong muốn tìm công việc ổn định, lâu dài và khả năng phát triển.
Khả năng thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đóng BHXH, BHYT ... theo quy định củɑ nhà nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lương thưởng theo quy định của Công Ty.
Được đào tạo trước khi là nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINA ĐỨC TRẦN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 76 Tân Phú, tổ 85, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

