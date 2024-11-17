Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu 4, Xã Phù Ninh, Phù Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo địa bàn được giao;

Tiếp nhận chỉ tiêu kinh doanh và lập kế hoạch công việc để thực hiện chỉ tiêu được giao;

Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý;

Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng;

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của khách hàng, quản lý database khách hàng;

Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc và ủy quyền;

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ô tô, Kỹ thuật...

Có ít nhất 03-06 tháng kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, bán hàng, telesale, chăm sóc khách hàng .... ở tất cả các ngành nghề khác.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy, giao tiếp tốt.

Sử dụng máy tính cá nhân kho làm việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 30.000.000 / tháng (Thu nhập = Lương cứng (6,000,000 – 8,000,000) + % KPI+ chế độ khác.

Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết như Nhà nước, và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ......

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin