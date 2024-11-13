Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt

Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: B04, KP 3, Khu thương mại Amata, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực phân phối phụ tùng-phụ kiện xe ô tô.
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng nhằm đạt được mục tiêu doanh số được giao.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, xu hướng để điều chỉnh chiến lược bán hàng cho phù hợp.
Quản lý và báo cáo doanh số bán hàng, tình hình thị trường và các thông tin liên quan đến khách hàng.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, nhà cung cấp.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh.
Tuân thủ các quy định, quy trình của công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh phụ tùng - phụ kiện xe ô tô.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Nắm vững các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có phương tiện đi lại.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B04, KP 3, Khu thương mại Amata, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

