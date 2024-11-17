Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH JT PLATFORM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Lập kế hoạch đơn hàng, theo dõi và kiểm kê hàng tồn kho.
Xử lý đơn hàng, thanh toán và các công việc liên quan đến bán hàng.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.
Tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận và tỉ mỉ
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (từ 09:00 đến 18:00)
Chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: BHXH, Chế độ nghỉ phép cho nhân viên 12 ngày/năm, Nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động, Khám sức khỏe định kỳ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JT PLATFORM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
