Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cổng số 4 Aeon Mall, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trực page, tư vấn và chăm sóc khách hàng qua tin nhắn.
Không phải tìm kiếm data khách hàng, vì đã có đội ngũ marketing luôn mang lại số lượng khách hàng lớn.
Xây dựng mạng lưới và phát triển thị trường.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên nam, độ tuổi từ 20-28.
Đã có kinh nghiệm trực page (không yêu cầu bằng cấp).
Có đam mê về xe máy là một lợi thế.
Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi theo chế độ của Pháp luật.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp, tham gia teambuilding và du lịch hàng năm.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc và cơ hội tăng thu nhập ngoài giờ làm việc.
Được đào tạo chuyên nghiệp về Thương mại điện tử và các kênh bán hàng khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHỤ TÙNG VÀ ĐỒ CHƠI XE TUẤN DƯƠNG
