Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG

Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 63 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Dịch vụ.
• Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các công việc, chỉ tiêu, doanh số do Ban Giám Đốc giao;
• Quản lý, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, khai thác các thiết bị, phương tiện một cách hiệu quả nhất.
• Quản lý, lên kế hoạch các chương trình khuyến mãi, đánh giá hoạt động dịch vụ của hãng xe.
• Giám sát, duy trì hoạt động của các nhóm, tổ dịch vụ sửa chữa xe thực hiện đúng theo quy trình, quy định của Công ty;
• Quản lý, giám sát việc đặt Phụ tùng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng;
• Lập kế hoạch, đề xuất, thực hiện các phương án đào tạo chuyên môn cho nhân sự Dịch vụ.
• Thực hiện công tác báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm cho Ban Giám Đốc Công ty;
• Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: Ô tô, Dịch vụ , Cơ khí chế tạo,
Có kiến thức chuyên môn vững,
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương,
Khả năng lãnh đạo, giải quyết vấn đề tốt.
Vi tính thành thạo,

Tại CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo luật lao động hiện hành,
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ,
Được làm việc trong môi trường năng động.
Được tổ chức sinh nhật
Lương cao + thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG

CÔNG TY CP DV TM Ô TÔ VIỆT THẮNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 63 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

