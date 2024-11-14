Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư OtoPro làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 166 Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng;

Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty;

Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại;

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu;

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales;

Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của công ty;

Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin;

Phối hợp với nhân viên kinh doanh tại cửa hàng và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh;

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh

Nhân viên Telesales cần phải hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra theo ngày. số lượng cuộc gọi và số data mới lấy được trong ngày;

Báo cáo kết quả công việc vào cuối ngày.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;

Giọng nói dễ nghe, có thể nắm bắt được tâm lý, nhu cầu từ khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

Thành thạo các ứng dụng tin học có liên quan đến công việc kinh doanh, quảng bá sản phẩm, các nền tảng mạng xã hội.

Có hiểu biết cần thiết về các sản phẩm của công ty, doanh nghiệp, đồng thời có thái độ làm việc tốt, say mê công việc.

Trung thực, nhiệt huyết, hòa đồng và tinh thần trách nhiệm cao;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 8.000.000 -> 15.000.000 vnđ (Bao gồm: Lương cứng + % Doanh số)

Đóng BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, phụ cấp đầy đủ....

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin