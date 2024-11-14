Tuyển Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 79/5A Đường DT743, Khu Phố Đông Tác, P Tân Đông Hiệp, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phụ tùng ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các khách hàng có nhu cầu sử dụng lốp xe ô tô.
• Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
• Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm lốp xe ô tô của công ty, bao gồm các thương hiệu, dòng sản phẩm và chương trình khuyến mãi.
• Thực hiện đàm phán, chốt đơn hàng, đảm bảo doanh số theo chỉ tiêu đề ra.
• Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, giải đáp các thắc mắc và phản hồi kịp thời.
• Phối hợp với bộ phận kho và giao hàng để đảm bảo việc giao nhận sản phẩm đúng tiến độ và yêu cầu của khách hàng.
• Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng.
• Báo cáo công việc và tình hình kinh doanh cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Khả năng làm việc độc lập, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
• Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel) và các công cụ hỗ trợ kinh doanh.
• Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực ô tô, garage, đại lý, các công ty vận tải và xây dựng.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh lốp xe ô tô hoặc các sản phẩm liên quan đến ô tô. Am hiểu về thị trường và sản phẩm lốp xe ô tô, có kiến thức về các dòng xe, nhu cầu sử dụng và xu hướng tiêu dùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn dựa trên doanh số theo năng lực. Tổng thu nhập từ 10 Triệu + Hoa hồng
• Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
• Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên sâu.
• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý kinh doanh.
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 79/5A Đường ĐT743, Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

