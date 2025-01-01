Tất cả địa điểm
Công việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử

-

Có 55 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Min
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Min làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Min
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Min
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Min làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Min
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH dịch vụ sàn TMĐT July Asia
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Innovative Hub Co., Ltd.
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Innovative Hub Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Innovative Hub Co., Ltd.
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Innovative Hub Co., Ltd.
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Innovative Hub Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Innovative Hub Co., Ltd.
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xcraft
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Xcraft
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AFIRE
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AFIRE
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mắt Xanh Group
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Mắt Xanh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mắt Xanh Group
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Legendary Dragon Company Limited
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Legendary Dragon Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Legendary Dragon Company Limited
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đồng Nai Cần Thơ Đà Nẵng Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

