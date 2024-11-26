Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174/1 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Ca 9h-18h, OFF chủ nhật hàng tuần

- Quản lý fanpage, website, sàn thương mại điện tử, app...của công ty

- Cập nhật các sản phẩm mới và giá bán lên fanpage, website, sàn TMĐT

- Triển khai và thực hiện các kế hoạch, chiến lược và các chương trình marketing do Quản lí đưa ra.

- Chạy Facebook Ads, Google Ads....(sẽ được hướng dẫn).

- Báo cáo về hiệu quả của các chương trình marketing, doanh số ...cho Quản lý hàng tuần.

Đây là công việc chung của Team quản lý sẽ đánh giá và phân công công việc dựa trên thế mạnh của từng cá nhân.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan

• Kinh nghiệm từ 0 đến có kinh nghiệm

• Năng động, có đam mê và định hướng theo Ngành Marketing

• Ưu tiên bạn nào biết photoshop cơ bản, hoặc từng làm việc qua sàn (Shopee, Tiki, Now, Grab....)

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản (6-7tr) + % doanh số của kênh bán online trên các sàn TMĐT của công ty => Tổng thu nhập 8.000.000 - 10.000.000 (tùy kinh nghiệm)

• Bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch, ăn uống, nhân viên xuất sắc hàng tháng...

• Được mua sắm các sản phẩm với giá ưu đãi dành cho nhân viên nội bộ

• Được công ty đào tạo từ khi nhận việc để có thể hòa nhập và hoàn thành tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM AN TOÀN FS

