Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Mắt Xanh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Mắt Xanh Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 45 Đường 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
Tư vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng qua điện thoại, zalo, sms, email...
Thông tin chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm telesales, tư vấn...
- Không yêu cầu về bằng cấp.
- Nhiệt tình, mong muốn làm việc gắn bó lâu dài.
Tại Mắt Xanh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
Được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm liên quan đến công việc.
Có cơ hội làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mắt Xanh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
