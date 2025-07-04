Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/08/2025
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

  • Sản phẩm: Các dòng sữa sản phẩm dinh dưỡng
  • Gọi theo data khách hàng công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng
  • Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
  • Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
  • Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến khách hàng
  • Các công việc khác của quản lý

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó
  • Có kỷ luật và khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập bình quân: 15-30 triệu/tháng (Đảm bảo Lương cứng 7tr không ảnh hưởng KPI)
  • Thử việc 2 tháng nhận 100% lương (không phụ thuộc KPI)
  • 14 ngày phép/năm, Teambuilding hằng năm, khám sức khỏe định kì
  • Cung cấp sẵn máy tính + tai nghe làm việc
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
  • Tham gia các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật hàng tháng, Tiệc Noel,... Voucher, Contest, các giải thưởng theo tuần - tháng
  • Không có kinh nghiệm sẽ được training các nghiệp vụ, kỹ năng trước bắt đầu công việc.

