Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Toà báo Nông thôn ngày nay, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược marketing:
Phát triển và triển khai chiến lược marketing cho các sản phẩm/dịch vụ trên Shopee và TikTok.
Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để tìm kiếm cơ hội phát triển.
Xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản, lịch livestream gia tăng doanh số bán hàng.
Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Shopee và TikTok, bao gồm quảng cáo trả phí, livestream, và các chương trình khuyến mãi.
Tối ưu hóa nội dung và ngân sách quảng cáo để đạt được hiệu quả cao nhất.
Nội dung và sáng tạo
Lãnh đạo việc sản xuất nội dung hấp dẫn cho các chiến dịch trên TikTok, bao gồm video, hình ảnh và các format sáng tạo khác.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế để đảm bảo nội dung trực quan hấp dẫn và phù hợp với thương hiệu.
Phân tích hiệu suất
Theo dõi và đánh giá hiệu suất của các chiến dịch marketing trên Shopee và TikTok.
Sử dụng công cụ phân tích để lập báo cáo định kỳ và đưa ra các đề xuất cải tiến.
Quản lý đội ngũ
Hướng dẫn, đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong đội ngũ marketing.
Đảm bảo các mục tiêu chiến lược được thực hiện hiệu quả.
Tương tác với các bộ phận khác
Phối hợp với bộ phận bán hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển sản phẩm để đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược marketing.
Tham gia vào việc phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thương mại điện tử/Marketing hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kinh nghiệm
Kỹ năng
Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch chiến lược.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ.
Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ marketing trên Shopee và TikTok, cũng như các công cụ phân tích dữ liệu.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 15-20tr tuỳ năng lực + PC ăn trưa, gửi xe 800.000đ + %doanh số team.
Đóng BHXH, các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Công ty
Thưởng lương tháng 13 (ít nhất 1 tháng lương),
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 Toà báo Nông thôn ngày nay, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

