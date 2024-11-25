Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 214 Đường III, KDC Khang Điền, Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

-Tạo, tương tác với các tài khoản Etsy.

- Nhập liệu data công việc lên hệ thống.

- Hỗ trợ các công việc văn phòng theo yêu cầu của Leader.

- Làm việc trên máy tính, không di chuyển, không tiếp khách hàng, không telesale.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 2 trở lên từ các trường Đại học, Cao đẳng.

- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

-Hỗ trợ tiền cơm trưa.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Hỗ trợ nghỉ 2-3 buổi nếu vướng lịch học.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VANI ECOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.