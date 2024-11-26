Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

- Hà Nội: Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF - Vì Tương lai Xanh (For Green Future) hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện, là công ty mới thành lập của Vingroup
Mô tả công việc:
Mô tả công việc
:
• Chịu trách nhiệm kế hoạch tổng thể hiệu quả kinh doanh qua các nền tảng Thương mại điện tử của FGF và phát triển các đối tác vệ tinh của kênh bán O2O (Online to Offline).
• Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất xây dựng phát triển chính sách theo từng thời kỳ.

• Tốt nghiệp Đại học ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Ngoại giao, Ngoại ngữ.
• Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh Thương Mại Điện tử, Đối tác Partnership. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các nền tảng kỹ thuật số.
• Hoạch định chiến lược và xây dựng kế hoạch bán hàng thông qua TMĐT, đối tác phụ trách.
• Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong phát triển và vận hành các đối tác kỹ thuật số để mở mới các mô hình kinh doanh sáng tạo.
• Khảo sát thị trường, đánh giá và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp, mở rộng thị trường, phát triển các đối tác kỹ thuật số mới.
• Chịu trách nhiệm điều hành/quản lý/lập kế hoạch tháng/quý/năm cho hoạt động bán hàng. Đặt chỉ tiêu cho từng đối tác và phối hợp triển khai kế hoạch bán.
• Xây dựng chiến lược Marketing, truyền thông, các chương trình giảm giá, khuyến mại để kích cầu mua sắm cho các dòng sản phẩm của FGF.
• Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự cấp dưới, thiết lập các mục tiêu doanh số.
• Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược về phát triển nhân tài, lương thưởng và chính sách phúc lợi, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động quản trị.

• Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
• Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến.
• Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FGF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

