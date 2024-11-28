Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Vietcombank Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Nghiên cứu thị trường và spy sản phẩm trên các nền tảng FB ads (dropship), Tiktok ads, Tiktok Shop, Google shopping, các marketplace (1688, Amazon, Ebay,...) để tìm ra những sản phẩm vật lý tiềm năng. Phân tích thông tin, chỉ số, đặc điểm của các sản phẩm tìm được theo các tiêu chí phù hợp để chọn lọc ra những sản phẩm tiềm năng nhất để chuyển tới bước testing trên Tiktok Shop US.

Tham gia vào testing sản phẩm: làm các task như tối ưu product page, keyword, free traffic và chạy product shopping ads (PSA)

Theo dõi, cố vấn chiến lược, chiến thuật marketing, insight sản phẩm, insight khách hàng cho team marketing và content

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm tìm kiếm, phân tích, nghiên cứu sản phẩm vật lý cho thị trường Âu Mỹ (làm R&D, product, seller,... ở các công ty bán hàng dropshipping, Amazon, Ebay...). Ưu tiên nhất là các seller, product researcher của các công ty làm Dropship.

Tiếng anh ở mức trung bình khá, đủ đọc hiểu trở lên (tương đương khoảng IELTS 5.5 hoặc TOEIC 600 trở lên)

Thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9-15tr + % commission trên gross profit của các sản phẩm tìm được

Các quyền lợi chung khác như: BHXH BHYT,. 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ Tết theo lịch Nhà nước.

Lương tháng 13. Team building và du lịch hàng năm. Bánh kẹo, trà, cafe...

