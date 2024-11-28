Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
- Hà Nội: Tòa Vietcombank Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Nghiên cứu thị trường và spy sản phẩm trên các nền tảng FB ads (dropship), Tiktok ads, Tiktok Shop, Google shopping, các marketplace (1688, Amazon, Ebay,...) để tìm ra những sản phẩm vật lý tiềm năng. Phân tích thông tin, chỉ số, đặc điểm của các sản phẩm tìm được theo các tiêu chí phù hợp để chọn lọc ra những sản phẩm tiềm năng nhất để chuyển tới bước testing trên Tiktok Shop US.
Tham gia vào testing sản phẩm: làm các task như tối ưu product page, keyword, free traffic và chạy product shopping ads (PSA)
Theo dõi, cố vấn chiến lược, chiến thuật marketing, insight sản phẩm, insight khách hàng cho team marketing và content
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh ở mức trung bình khá, đủ đọc hiểu trở lên (tương đương khoảng IELTS 5.5 hoặc TOEIC 600 trở lên)
Thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX Thì Được Hưởng Những Gì
9-15tr + % commission trên gross profit của các sản phẩm tìm được
Các quyền lợi chung khác như: BHXH BHYT,. 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ Tết theo lịch Nhà nước.
Lương tháng 13. Team building và du lịch hàng năm. Bánh kẹo, trà, cafe...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
