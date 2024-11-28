Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Vietcombank Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Nghiên cứu thị trường và spy sản phẩm trên các nền tảng FB ads (dropship), Tiktok ads, Tiktok Shop, Google shopping, các marketplace (1688, Amazon, Ebay,...) để tìm ra những sản phẩm vật lý tiềm năng. Phân tích thông tin, chỉ số, đặc điểm của các sản phẩm tìm được theo các tiêu chí phù hợp để chọn lọc ra những sản phẩm tiềm năng nhất để chuyển tới bước testing trên Tiktok Shop US.
Nghiên cứu thị trường và spy sản phẩm trên các nền tảng FB ads (dropship), Tiktok ads, Tiktok Shop, Google shopping, các marketplace (1688, Amazon, Ebay,...)
Tham gia vào testing sản phẩm: làm các task như tối ưu product page, keyword, free traffic và chạy product shopping ads (PSA)
Theo dõi, cố vấn chiến lược, chiến thuật marketing, insight sản phẩm, insight khách hàng cho team marketing và content

Đã có kinh nghiệm tìm kiếm, phân tích, nghiên cứu sản phẩm vật lý cho thị trường Âu Mỹ (làm R&D, product, seller,... ở các công ty bán hàng dropshipping, Amazon, Ebay...). Ưu tiên nhất là các seller, product researcher của các công ty làm Dropship.
Tiếng anh ở mức trung bình khá, đủ đọc hiểu trở lên (tương đương khoảng IELTS 5.5 hoặc TOEIC 600 trở lên)
Thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc.

Lương cứng: 9-15tr + % commission trên gross profit của các sản phẩm tìm được
9-15tr + % commission trên gross profit của các sản phẩm tìm được
Các quyền lợi chung khác như: BHXH BHYT,. 12 ngày phép/năm và nghỉ lễ Tết theo lịch Nhà nước.
Lương tháng 13. Team building và du lịch hàng năm. Bánh kẹo, trà, cafe...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO GOLDEN PHOENIX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

