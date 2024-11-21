Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà GIM - Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing cung cấp;

- Liên hệ khách hàng tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty, đưa ra giá trị sản phẩm, lợi ích cho khách hàng và chốt đơn hàng;

- Báo cáo về các chỉ số hằng ngày theo yêu cầu của trưởng bộ phận;

- Hoàn thành các KPI công việc của cá nhân do Trưởng bộ phận phân công;

- Chịu trách nhiệm trước quản lý trực tiếp trong phạm vi công việc được giao;

- Đề xuất các biện pháp giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tư vấn khách hàng,

- Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp;

- Giao tiếp lưu loát, giọng nói dễ nghe, có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống;

- Chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

- Luôn sẵn sàng học hỏi các kỹ năng và kiến thức mới để nâng cao hiệu quả làm việc;

- Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH AFIRE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

- Thu nhập từ 8.000.000 - 25.000.000đ/tháng, bao gồm: Lương cứng 6.000.000đ (không phụ thuộc vào KPI kinh doanh) + Phụ cấp 650.000đ + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;

(không phụ thuộc vào KPI kinh doanh)

- Thử việc 2 tháng: 85% Lương cứng + Phụ cấp + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;

- Performance review: 2 lần/ năm;

- Hỗ trợ gửi xe miễn phí;

- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13;

- Chế độ nghỉ phép: nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép theo thâm niên, nghỉ chế độ riêng.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

- Chế độ khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên.

Cơ hội phát triển không giới hạn:

- Được tham gia các khóa học, khóa đào tạo để nâng cao năng lực, tư duy & các kiến thức, kỹ năng chuyên môn;

- Cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn (Mentor – Leader – Trưởng phòng).

Tiện ích văn phòng:

- Miễn phí trà, coffee, đồ ăn vặt tại công ty.

Môi trường làm việc năng động:

- Môi trường làm việc thân thiện, đề cao tính xây dựng, hợp tác, lắng nghe và phản hồi đa chiều;

- Cơ hội làm việc cùng những đồng đội tài năng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Các hoạt động gắn kết:

- Du lịch công ty thường niên 1 lần/ năm;

- Hoạt động team building theo quý, năm;

- Các sự kiện, hoạt động văn hóa khác tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

