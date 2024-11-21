Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH AFIRE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH AFIRE

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà GIM

- Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing cung cấp;
- Liên hệ khách hàng tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty, đưa ra giá trị sản phẩm, lợi ích cho khách hàng và chốt đơn hàng;
- Báo cáo về các chỉ số hằng ngày theo yêu cầu của trưởng bộ phận;
- Hoàn thành các KPI công việc của cá nhân do Trưởng bộ phận phân công;
- Chịu trách nhiệm trước quản lý trực tiếp trong phạm vi công việc được giao;
- Đề xuất các biện pháp giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tư vấn khách hàng,
- Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp;
- Giao tiếp lưu loát, giọng nói dễ nghe, có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống;
- Chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Luôn sẵn sàng học hỏi các kỹ năng và kiến thức mới để nâng cao hiệu quả làm việc;
- Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH AFIRE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập từ 8.000.000 - 25.000.000đ/tháng, bao gồm: Lương cứng 6.000.000đ (không phụ thuộc vào KPI kinh doanh) + Phụ cấp 650.000đ + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;
(không phụ thuộc vào KPI kinh doanh)
- Thử việc 2 tháng: 85% Lương cứng + Phụ cấp + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;
- Performance review: 2 lần/ năm;
- Hỗ trợ gửi xe miễn phí;
- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13;
- Chế độ nghỉ phép: nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép theo thâm niên, nghỉ chế độ riêng.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
- Chế độ khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên.
Cơ hội phát triển không giới hạn:
- Được tham gia các khóa học, khóa đào tạo để nâng cao năng lực, tư duy & các kiến thức, kỹ năng chuyên môn;
- Cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn (Mentor – Leader – Trưởng phòng).
Tiện ích văn phòng:
- Miễn phí trà, coffee, đồ ăn vặt tại công ty.
Môi trường làm việc năng động:
- Môi trường làm việc thân thiện, đề cao tính xây dựng, hợp tác, lắng nghe và phản hồi đa chiều;
- Cơ hội làm việc cùng những đồng đội tài năng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.
Các hoạt động gắn kết:
- Du lịch công ty thường niên 1 lần/ năm;
- Hoạt động team building theo quý, năm;
- Các sự kiện, hoạt động văn hóa khác tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AFIRE

CÔNG TY TNHH AFIRE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà GIM-Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

