Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Xcraft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164/141 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành và xử lý đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng

Gọi điện thoại chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Tiếp nhận mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về dịch vụ kinh doanh

Hỗ trợ khách hàng, tìm cách giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải

Tặng quà, ưu đãi cho khách hàng thân thiết, khách VIP vào các dịp đặc biệt như lễ tết, sinh nhật...

Đề xuất và thực hiện các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách với sản phẩm và dịch vụ.

Thực hiện khảo sát khách hàng về trải nghiệm khách hàng,chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm, dịch vụ

Báo cáo công việc hàng ngày/ tuần/ giờ cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học

Độ tuổi: 22-30

Có 6 tháng -1 kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan là một lợi thế, ưu tiên các bạn từng làm thương mại điện tử

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

Kỹ năng đàm phán tốt

Tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, lập kế hoạch tốt, chủ động trong công việc.

Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Xcraft Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo

Thu nhập: Lương cơ bản (7 triệu – 10 triệu) + % doanh số + thưởng đạt doanh số. Tổng thu nhập 10 - 13 triệu/tháng

Thời gian thử việc: 02 tháng

Làm nhân viên chính thức dựa trên kết quả công việc, được hưởng các chế độ chính sách người lao động (BHXH, BHYT, BHTN...)

Hưởng đầy đủ chính sách nghỉ lễ, nghỉ phép, theo quy định của Nhà nước (thưởng lễ tết đầy đủ)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái phát triển bản thân.

Được làm việc với môi trường quốc tế, giao dịch với khách hàng quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xcraft

