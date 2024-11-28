Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Phát triển gian hàng.

Quản lý cập nhật tồn kho, update các sản phẩm, quản lý thông tin sản phẩm trên sàn thương mại điện tử

Đưa ra những chương trình khuyến mãi phù hợp,chạy asd, lên chiến dịch , thường xuyên update làm mới gian hàng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên kinh nghiệm quản lý sàn TMĐT 1-2 năm (3 năm sàn Amazon) là một lợi thế.

Tiếng anh 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc viết.

Ưu tiên có kinh nghiệm về chạy asd sàn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật.

Tham gia BHXH theo luật hiện hành

Thưởng KPI khi đạt được doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin