Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Phát triển gian hàng.
Quản lý cập nhật tồn kho, update các sản phẩm, quản lý thông tin sản phẩm trên sàn thương mại điện tử
Đưa ra những chương trình khuyến mãi phù hợp,chạy asd, lên chiến dịch , thường xuyên update làm mới gian hàng.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên kinh nghiệm quản lý sàn TMĐT 1-2 năm (3 năm sàn Amazon) là một lợi thế.
Tiếng anh 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc viết.
Ưu tiên có kinh nghiệm về chạy asd sàn
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật.
Tham gia BHXH theo luật hiện hành
Thưởng KPI khi đạt được doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BUTOP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
