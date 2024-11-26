Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137 Dương Văn An, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Nghiên cứu thị trường, kịp thời đưa ra và thực thi các giải pháp phù hợp nhằm thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực và hiệu quả kinh doanh
Xây dựng các chiến lược bán hàng, các chương trình khuyến mãi, hoạt động truyền thông, giải pháp, ... nhằm gia tăng lượng khách hàng truy cập, mua sắm và tăng doanh số bán hàng online
Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình khuyến mãi, marketing, ...
Triển khai các chiến dịch kinh doanh theo kế hoạch phát triển của công ty, của nhãn hàng
Quản lý, tối ưu hóa kênh bán hàng online: nội dung, vận hành, trải nghiệm khách hàng
Phối hợp với các phòng ban/ bộ phận liên quan để thống nhất chính sách, quy trình vận hành cũng như triển khai các dự án nhằm đạt mục tiêu gia tăng doanh số, phát triển thương hiệu
Xây dựng quy trình làm việc, quản lý và đào tạo nhân sự hiệu quả.
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về chuyên môn, sản phẩm. Chủ động trau dồi và học hỏi kiến thức, kể cả các kỹ năng mềm nhằm nâng cấp bản thân
Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh/ kết quả hoạt động/ kết quả công việc/ ... theo định kì, từng tuần,tháng, quý, năm, ... Báo cáo phân tích, đánh giá thị trường
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý
Có kiến thức về TMĐT, marketing, kinh doanh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành hàng Dược Mỹ phẩm, FMCG, ... Và từng triển khai thành công sàn TMĐT tại các doanh nghiệp cùng ngành
Có tầm nhìn tốt và tư duy chiến lược

Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6 (08h30-18h00)
Lương thưởng (thỏa thuận theo năng lực) từ 25 triệu - 40 triệu
Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/năm
Thử việc: 2 tháng
Thưởng nóng thâm niên 3 năm (5 triệu), 5 năm (15 triệu), 10 năm, ...
Phụ cấp khấu hao máy tính cá nhân
Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Phép năm tăng theo thâm niên làm việc hàng năm, lên đến 18++ ngày
Chính sách thăm hỏi, hiếu hỷ (sinh con/ cưới hỏi/ tang gia: 1 triệu/ trường hợp; nằm viện: tối thiểu từ 1 triệu/ lần; điều trị bệnh dài ngày theo danh mục: 5 triệu/ trường hợp; ...)
Chính sách thưởng và nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật bản thân, sinh nhật con (mức thưởng tăng dần theo thâm niên)
Chính sách thưởng/ quà mừng vào dịp lễ tết, ...
Party định kỳ
Chính sách mua hàng nội bộ lên đến 50%; trong tháng sinh nhật giảm thêm 5%; và các chính sách ưu đãi khác
Chính sách đào tạo phù hợp, nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng
Thưởng giới thiệu nhân sự nội bộ lên đến 15 triệu/ứng viên
Thưởng hoa hồng khi giới thiệu khách hàng cho công ty
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 137 Dương Văn An, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

