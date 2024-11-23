Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ

Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 32/106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng tận xưởng bên Trung Quốc.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
- Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.
- Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính.
- Tư vấn tìm nguồn hàng phong phú cho khách hàng từ các shoρ Trung Quốc
- Lập báo giá cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện đơn hàng
- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Phòng mua hàng + Phòng chăm sóc KH) để đảm báo tiến trình đơn hàng được hoàn thiện

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi làm việc).
- Tinh thần chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có mục đích định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
- Không Yêu Cầu Tiếng Trung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10tr đến 40 triệu (LCB + Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng ngày ngày, tuần ).
- Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn.
- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước
- Nhân viên thử việc được đào tạo.
- Các hoạt động team building, du lịch, workout: Công ty hỗ trợ 100%.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép năm, lương thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG PHÚ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 106 Hoàng Quốc Việt, Phường cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

