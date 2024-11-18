Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Sắp xếp công việc, điều phối, nhắc nhở, quản lý thời gian, lịch làm việc cho GĐ
- Tiếp nhận, triển khai các công việc của GĐ xuống các Phòng/Ban.
- Theo dõi tiến độ thực hiện công việc, mục tiêu, Kpi, chỉ số ,kiểm soát deadline mà GĐ đã giao cho cá Phòng/ban. Đôn đốc nhắc nhở các bộ phận có liên quan, đảm bảo công việc mà GD giao xuống được kiểm soát và tiến hành đúng thời hạn.
- Vận hành, phân tích và đề xuất các giải pháp tối ưu sale, mkt, vận đơn, đặt hàng....
- Báo cáo kết quả công việc của các phòng ban và nhân sự lại cho giám đốc. Chuẩn bị các báo cáo theo tuần/tháng/quý/năm.
- Các công việc khác theo sự phân công điều động của giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop, có hiểu biết về kinh doanh, marketing...
Có kinh nghiệm tương tự tại các công ty kinh doanh lĩnh vực Thương mại điện tử/Logistic
Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt
Có kỹ năng phân tích, đọc hiểu báo cáo tài chính, chỉ số kinh doanh
Có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Kỹ năng giao tiếp tốt
Thực thi nhanh

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng 15-20tr + Phụ cấp + Thưởng.
Lương cứng 15-20tr
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
- Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, ...theo quy định của công ty
- Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty.
- Được chi trả các khóa đào tạo liên quan đến nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngách 90/2 đường Bưởi phường Ngọc Khánh quận Ba Đình thành phồ Hà Nội

