Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Sắp xếp công việc, điều phối, nhắc nhở, quản lý thời gian, lịch làm việc cho GĐ

- Tiếp nhận, triển khai các công việc của GĐ xuống các Phòng/Ban.

- Theo dõi tiến độ thực hiện công việc, mục tiêu, Kpi, chỉ số ,kiểm soát deadline mà GĐ đã giao cho cá Phòng/ban. Đôn đốc nhắc nhở các bộ phận có liên quan, đảm bảo công việc mà GD giao xuống được kiểm soát và tiến hành đúng thời hạn.

- Vận hành, phân tích và đề xuất các giải pháp tối ưu sale, mkt, vận đơn, đặt hàng....

- Báo cáo kết quả công việc của các phòng ban và nhân sự lại cho giám đốc. Chuẩn bị các báo cáo theo tuần/tháng/quý/năm.

- Các công việc khác theo sự phân công điều động của giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop, có hiểu biết về kinh doanh, marketing...

Có kinh nghiệm tương tự tại các công ty kinh doanh lĩnh vực Thương mại điện tử/Logistic

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt

Có kỹ năng phân tích, đọc hiểu báo cáo tài chính, chỉ số kinh doanh

Có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Kỹ năng giao tiếp tốt

Thực thi nhanh

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: Lương cứng 15-20tr + Phụ cấp + Thưởng.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

- Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, ...theo quy định của công ty

- Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty.

- Được chi trả các khóa đào tạo liên quan đến nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BICA

