Tuyển Kỹ sư HVAC BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hà Nội Aqua Central, 44 Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Triển khai, chủ trì thiết kế các dự án, phối hợp và đề xuất phương án trình lãnh đạo phê duyệt; phối hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, điện, nước…, đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu cũng như đúng ý tưởng đã được phê duyệt.

- Kiểm soát thiết kế đối với các dự án có tư vấn thiết kế, phối hợp với tư vấn thiết kế đề xuất phương án thiết kế, kiểm soát sự phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tối ưu phương án thiết kế.

- Định kỳ kiểm tra công trường, giám sát bản quyền tác giả, kiểm soát thực trạng hồ sơ thiết kế, thực tế thi công khớp với hồ sơ đã duyệt.

- Phối hợp với các Phòng ban để thực hiện, chuẩn bị hồ sơ thiết kế phục vụ cho các hoạt động triển khai, phát triển dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhiệt lạnh, hệ thống kỹ thuật công trình, các chuyên ngành có liên quan khác.

2. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 6 năm làm thiết kế trong các công ty tư vấn thiết kế lớn trong nước và quốc tế.

3. Kỹ năng: Có kỹ năng làm việc nhóm, sử dụng tốt Revit và các phần mềm chuyên ngành khác.

4. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài.

