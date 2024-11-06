Tuyển Kỹ sư HVAC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Hacisco số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Triển khai thiết kế hệ thống điều hòa thông gió cho các dự án xây dựng
Một số yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm : tối thiểu 2 năm làm thiết kế HVAC cho các dự án xây dựng
Thành thạo Autocad. Ưu tiên các ứng viên biết vẽ Revit, BIM

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Mức lương: 10÷25tr hoặc thỏa thuận
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VIETBEST

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 131, cụm 8, tổ dân phố Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

