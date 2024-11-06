Tuyển Kỹ sư HVAC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/12/2024
Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2A

- 4A Tôn Đức Thắng quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát thi công hệ thống cấp thoát và ống công nghệ,hệ thống thông gió
- Hiểu được các biện pháp thi công kiểm soát chất lượng
- Giám sát tiến độ thi công ngoài hiện trường
- Phối hợp với các hệ thống khác kiểm soát thi công
- Kiểm soát lắp đặt kiểm tra báo cáo nghiệm thu
- Các công việc khác sẽ thảo luận khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành liên quan.
-Từ 2-5 năm kinh nghiệm
-Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về các hệ thống điều hòa thông gió, cấp thoát nước, cứu hỏa, khí nén
-Kỹ năng máy tính: AutoCAD, MS Office.
-Tiếng Anh: đọc hiểu.
-Có thể đi công tác tại dự án.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Tăng lương và Chế độ thưởng rõ ràng
-Đào tạo
-Chế độ BHXH, BH tai nạn
-Phụ cấp và công tác phí
-Xe đưa đón (công trường)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Số 2A-4A Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

