Tuyển Kỹ sư HVAC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2A - 4A Tôn Đức Thắng quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát thi công hệ thống cấp thoát và ống công nghệ,hệ thống thông gió

- Hiểu được các biện pháp thi công kiểm soát chất lượng

- Giám sát tiến độ thi công ngoài hiện trường

- Phối hợp với các hệ thống khác kiểm soát thi công

- Kiểm soát lắp đặt kiểm tra báo cáo nghiệm thu

- Các công việc khác sẽ thảo luận khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành liên quan.

-Từ 2-5 năm kinh nghiệm

-Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về các hệ thống điều hòa thông gió, cấp thoát nước, cứu hỏa, khí nén

-Kỹ năng máy tính: AutoCAD, MS Office.

-Tiếng Anh: đọc hiểu.

-Có thể đi công tác tại dự án.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Tăng lương và Chế độ thưởng rõ ràng

-Đào tạo

-Chế độ BHXH, BH tai nạn

-Phụ cấp và công tác phí

-Xe đưa đón (công trường)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin