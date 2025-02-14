Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam

Kỹ sư HVAC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tt8.02 Kiến Hưng Luxury

- Hà Đông

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Mô tả công việc:
• Triển khai bản vẽ thiết kế thi công, bóc vật tư hệ thống HVAC.
• Thực hiện kiểm tra, giám sát thi công hệ thống HVAC.
• Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán.
• Tham gia làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán.
• Làm các công việc của cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiệt- Lạnh, Cơ khí, Cơ điện tử, các khối kỹ thuật.
• Chấp nhận ứng viên mới ra trường.
• Sẵn sàng đi công tác các tỉnh.
• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng quản lý thời gian tốt.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm AutoCAD.
• Trung thực, chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
• Có kế hoạch ổn định công việc, gắn kết lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam

Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Mrs Trang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-hvac-thu-nhap-10tr-18tr-thang-tai-ha-noi-job299189
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tialoc Vietnam
Tuyển Kỹ sư HVAC Tialoc Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tialoc Vietnam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Hạn nộp: 15/03/2025
Yên Bái Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Trần Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tialoc Vietnam
Tuyển Kỹ sư HVAC Tialoc Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tialoc Vietnam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng TPCons
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
Hạn nộp: 15/03/2025
Yên Bái Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công Ty Cổ Phần ZME
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công Ty Cổ Phần ZME
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm