Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tt8.02 Kiến Hưng Luxury - Hà Đông - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Mô tả công việc:

• Triển khai bản vẽ thiết kế thi công, bóc vật tư hệ thống HVAC.

• Thực hiện kiểm tra, giám sát thi công hệ thống HVAC.

• Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán.

• Tham gia làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán.

• Làm các công việc của cấp trên giao cho.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiệt- Lạnh, Cơ khí, Cơ điện tử, các khối kỹ thuật.

• Chấp nhận ứng viên mới ra trường.

• Sẵn sàng đi công tác các tỉnh.

• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng quản lý thời gian tốt.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm AutoCAD.

• Trung thực, chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Có kế hoạch ổn định công việc, gắn kết lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin