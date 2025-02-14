Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tt8.02 Kiến Hưng Luxury
- Hà Đông
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Mô tả công việc:
• Triển khai bản vẽ thiết kế thi công, bóc vật tư hệ thống HVAC.
• Thực hiện kiểm tra, giám sát thi công hệ thống HVAC.
• Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán.
• Tham gia làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán.
• Làm các công việc của cấp trên giao cho.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhiệt- Lạnh, Cơ khí, Cơ điện tử, các khối kỹ thuật.
• Chấp nhận ứng viên mới ra trường.
Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ Treeeair Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
