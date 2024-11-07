Tuyển Kỹ sư HVAC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Kỹ sư HVAC

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Mức lương
11 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh

- Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 11 - 22 Triệu

- Phụ trách tiến hành đào tạo an toàn, bàn giao kĩ thuật trước khi thi công và các công tác nghiệm thu công trình với các đơn vị hợp tác
- Phụ trách cung cấp danh sách phát thầu và danh sách số lượng vật tư cần thu mua cho dự án, hỗ trợ công việc phát thầu và thu mua cho giám đốc dự án
- Phụ trách hoặc hỗ trợ công tác quản lý, giám sát chất lượng, an toàn, tiến độ tại hiện trường, lập kết hoạch thi công, hỗ trợ xử lý các công việc tại hiện trường
- Quản lý và điều tiết tốt các mối quan hệ với các đơn vị hợp tác
- Phối hợp, hỗ trợ giám đốc dự án hoàn thành công tác quyết toán dự án sau khi nghiệm thu
- Hoàn thành các công việc khác mà giám đốc dự án giao phó

Với Mức Lương 11 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn về hệ thống điện, điều hòa không khí, trình độ đại học trở lên
- Hiểu rõ, nắm được việc quản lý thi công, tiêu chuẩn và yêu cầu thi công. Nắm rõ các quy trình xây dựng cơ bản như tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu dự án...
- Có kỹ năng giao tiếp và khả năng phối hợp khi làm việc tốt, làm việc có tính chuyên nghiệp vào tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ chịu khó
- Chấp nhận điều chuyển trong khi làm việc (Trong nước)
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 11.000.000 VND - 22.000.000 VND , Mức lương cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vẩn
- Được đóng BHYT BHXH theo quy định của Pháp luật;
- Phép năm, lương tháng 13, thưởng tết;
- Du lịch 1 năm/lân;
- Có chỗ ở cho nhân viên (Bao gồm điện, nước sinh hoạt)
- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, xét tăng lương định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

