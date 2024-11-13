Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty TNHH Lâm Quang Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 Lê Văn Khương, P.Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Khảo sát, thiết kế hệ thống điều hòa không khí & thông gió theo tiêu chuẩn hiện hành

Lập bảng khối lượng, dự toán

Thực hiện bản vẽ Shopdrawing hệ thống điều hòa không khí & thông gió

Lập kế hoạch tổ chức thi công

Giám sát thi công các dự án

Thực hiện, hoàn thành, bàn giao và duy trì công việc theo các thông số kỹ thuật, bản vẽ, yêu cầu trong hợp đồng và theo phát sinh thực tế.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo công việc của công ty

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Giao tiếp tốt

Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thiết kế chuyên dụng.

Tại Công ty TNHH Lâm Quang Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 – 14 triệu tùy theo năng lực có thể thương lượng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...

Thời gian thử việc 2 tháng.

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lâm Quang Đại

