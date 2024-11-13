Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty TNHH Lâm Quang Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty TNHH Lâm Quang Đại
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Công ty TNHH Lâm Quang Đại

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 130 Lê Văn Khương, P.Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Khảo sát, thiết kế hệ thống điều hòa không khí & thông gió theo tiêu chuẩn hiện hành
Lập bảng khối lượng, dự toán
Thực hiện bản vẽ Shopdrawing hệ thống điều hòa không khí & thông gió
Lập kế hoạch tổ chức thi công
Giám sát thi công các dự án
Thực hiện, hoàn thành, bàn giao và duy trì công việc theo các thông số kỹ thuật, bản vẽ, yêu cầu trong hợp đồng và theo phát sinh thực tế.
Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty để đảm bảo công việc của công ty

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thiết kế chuyên dụng.

Tại Công ty TNHH Lâm Quang Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10 – 14 triệu tùy theo năng lực có thể thương lượng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...
Thời gian thử việc 2 tháng.
Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lâm Quang Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lâm Quang Đại

Công ty TNHH Lâm Quang Đại

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 130 Lê Văn Khương, P. Thới An, Quận 12, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

