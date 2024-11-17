Tuyển Kỹ sư HVAC Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 7 Lô 8A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC

Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng mới sử dụng các gói dịch vụ của Daikin

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có: thường xuyên liên hệ, giải đáp thắc mắc, cập nhật và đề xuất các gói dịch vụ mới

Quản lý hồ sơ khách hàng và ghi lại thông tin các giao dịch, thỏa thuận

Chuẩn bị hợp đồng; đàm phán, thương lượng với khách hàng

Thực hiện kế hoạch kinh doanh và các công việc theo sự phân công của quản lý

Lên lịch dịch vụ theo Hợp đồng đã ký với khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan.

Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu hoàn thành với khách hàng để đảm bảo doanh số hàng tháng được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Kinh tế

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng (dịch vụ bảo trì, dịch vụ giá trị gia tăng,...) cho sản phẩm kỹ thuật tương đương.

Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chấp nhận đào tạo tại Hà Nội ít nhất 1 năm sau đó làm việc độc lập tại Chi nhánh Hải phòng dưới sự quản lý và hỗ trợ từ xa.

Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- 12 ngày phép/năm

- Trợ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại

- Thưởng

- Các chế độ khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company

