Tuyển Kỹ sư HVAC Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
- Hải Phòng: Số 7 Lô 8A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và thuyết phục khách hàng mới sử dụng các gói dịch vụ của Daikin
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có: thường xuyên liên hệ, giải đáp thắc mắc, cập nhật và đề xuất các gói dịch vụ mới
Quản lý hồ sơ khách hàng và ghi lại thông tin các giao dịch, thỏa thuận
Chuẩn bị hợp đồng; đàm phán, thương lượng với khách hàng
Thực hiện kế hoạch kinh doanh và các công việc theo sự phân công của quản lý
Lên lịch dịch vụ theo Hợp đồng đã ký với khách hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan.
Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu hoàn thành với khách hàng để đảm bảo doanh số hàng tháng được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm bán hàng (dịch vụ bảo trì, dịch vụ giá trị gia tăng,...) cho sản phẩm kỹ thuật tương đương.
Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chấp nhận đào tạo tại Hà Nội ít nhất 1 năm sau đó làm việc độc lập tại Chi nhánh Hải phòng dưới sự quản lý và hỗ trợ từ xa.
Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- 12 ngày phép/năm
- Trợ cấp: Ăn trưa, xăng xe, điện thoại
- Thưởng
- Các chế độ khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Daikin Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI