Tuyển Kỹ sư HVAC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình

Lập hồ sơ bản vẽ phục vụ bóc tách khối lượng, lập dự toán

Đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế

Hoàn thành các mục tiêu chung của công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật nhiệt - máy lạnh, cơ khí năng lượng

Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tiến độ công việc

Có khả năng giải quyết vấn đề của dự án, có kinh nghiệm về phòng sạch, bệnh viện

Biết sử dụng phần mềm Autocad, Revit

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cho công việc

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân

Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty, tham gia BHXH đầy đủ

Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin