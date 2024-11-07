Tuyển Kỹ sư HVAC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kỹ sư HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư HVAC Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình
Lập hồ sơ bản vẽ phục vụ bóc tách khối lượng, lập dự toán
Đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ thiết kế
Hoàn thành các mục tiêu chung của công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật nhiệt - máy lạnh, cơ khí năng lượng
Có khả năng lập kế hoạch và quản lý tiến độ công việc
Có khả năng giải quyết vấn đề của dự án, có kinh nghiệm về phòng sạch, bệnh viện
Biết sử dụng phần mềm Autocad, Revit
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cho công việc

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân
Được hưởng các chính sách chăm sóc của công ty, tham gia BHXH đầy đủ
Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả kinh doanh của toàn công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FIRST GREEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: J90 Đường B5, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

