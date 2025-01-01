Công việc Kỹ sư lập trình nhúng

Tuyển dụng lập trình nhúng trở nên hấp dẫn tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, đòi hỏi chuyên môn cao, mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng tại các tập đoàn lớn. Hiện tại, mức lương của kỹ sư lập trình nhúng dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm làm việc, kiến thức chuyên môn.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư lập trình nhúng hiện nay

Lập trình nhúng là một hệ thống lập trình được các kỹ sư sử dụng để điều khiển và quản lý các hệ thống tự động hoặc nhúng vào các hệ thống khác, thường được gọi là “hệ thống chủ”. Các chương trình nhúng được thiết kế đặc biệt cho một tác vụ cụ thể và có thể được các kỹ sư tối ưu hóa để giảm kích thước và chi phí.

Tuyển dụng lập trình nhúng đang giữ vai trò thiết yếu trong thị trường lao động, đặc biệt trong bối cảnh các thiết bị thông minh và Công nghệ Vạn vật kết nối Internet (IoT) ngày càng phát triển. Với nhiệm vụ xây dựng và phát triển phần mềm nhúng trực tiếp vào phần cứng của thiết bị, kỹ sư lập trình nhúng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các thiết bị thông minh, từ ô tô, thiết bị gia dụng đến các hệ thống y tế và thiết bị công nghiệp.

Kỹ sư lập trình nhúng đem lại mức thu nhập cao

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực lập trình nhúng hiện nay rất tiềm năng. Các kỹ sư lập trình nhúng không chỉ có nhiều cơ hội việc làm mà còn có tiềm năng thăng tiến rõ rệt. Với nhu cầu cao về thiết bị thông minh và các hệ thống tự động hóa, kỹ sư lập trình nhúng dễ dàng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử, ô tô, y tế và công nghệ.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Kỹ sư lập trình nhúng

Kỹ sư lập trình nhúng là một trong những nghề có thu nhập cao trong thị trường việc làm công nghệ. Mức lương trung bình của kỹ sư lập trình nhúng thường dao động từ 15.000.000 đến 30.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và vị trí công việc.

Việc làm lập trình nhúng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Mô tả công việc Lập trình nhúng Fresher 9.000.000 - 12.000.000 Những kỹ sư mới ra trường, thường tham gia vào các dự án nhỏ và học hỏi từ đồng nghiệp. Lập trình nhúng Junior (2-5 năm) 15.000.000 - 25.000.000 Làm việc độc lập trong các dự án lập trình nhúng, có khả năng phát triển và sửa lỗi mã nguồn. Lập trình nhúng Senior (5-7 năm) 25.000.000 - 40.000.000 Chịu trách nhiệm cho việc thiết kế hệ thống, hướng dẫn kỹ sư trẻ và quản lý các dự án phức tạp. Lập trình nhúng Leader (7-10 năm) 40.000.000 - 50.000.000 Lãnh đạo nhóm phát triển, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm, tham gia vào các quyết định chiến lược. Lập trình nhúng Manager (>10 năm) >50.000.000 Quản lý nhiều nhóm phát triển, lập kế hoạch và chiến lược dài hạn cho dự án. Lập trình nhúng Director >60.000.000 Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động lập trình nhúng của công ty, tham gia vào các quyết định quan trọng và định hướng công nghệ.

3. Những việc làm kỹ sư lập trình nhúng phổ biến hiện nay

Các kỹ sư tuyển dụng lập trình nhúng không chỉ tham gia phát triển phần mềm nhúng cho các thiết bị mà còn đóng góp vào sự kết nối, tương tác giữa thiết bị và con người. Dưới đây là một số việc làm tuyển dụng lập trình nhúng phổ biến trong các lĩnh vực khác nhau.

3.1. Việc làm lập trình nhúng IOT ngôn ngữ C++

Công việc của lập trình viên sử dụng ngôn ngữ C++ bao gồm:

Lập trình nhúng (Embedded) bằng ngôn ngữ C++: thiết bị quan trắc - điều khiển, hệ thống truyền thông, bảo mật thông minh

Tham gia vào các quá trình từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai hệ thống phần cứng và phần mềm

Tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ Edge Computing, IoT mới

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

Mức lương dao động cho vị trí tuyển dụng lập trình nhúng từ 13.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Vị trí này yêu cầu ứng viên có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm, có kiến thức sâu về C++, Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Điện - Điện tử, Cơ – Điện tử, CNTT, Kỹ thuật máy tính với tư duy lập trình tốt…

Công việc lập trình nhúng IoT bằng C++ có tiềm năng thăng tiến cao thành chuyên gia kỹ thuật cao cấp, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Các công ty tuyển dụng lập trình nhúng ngôn ngữ C++ gồm FPT Software, Viettel...

3.2.Việc làm lập trình nhúng IoT ngôn ngữ Java

Công việc chính của người làm lập trình nhúng IoT ngôn ngữ Java chính là việc sử dụng ngôn ngữ Java để là phát triển các ứng dụng nhúng có nghĩa là các ứng dụng sẽ được tích hợp vào các thiết bị nhúng như máy tính, điện thoại di động, thiết bị điều khiển, đồ gia dụng thông minh và nhiều hệ thống nhúng khác.

Kỹ sư lập trình nhúng ngôn ngữ Java có mức lương dao động từ 11.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Ứng viên phải có 1 - 3 năm kinh nghiệm, trình độ cử nhân kỹ thuật hoặc chứng chỉ chuyên môn liên quan. Các kỹ sư có thể phát triển lên vị trí kỹ sư giải pháp IoT, kỹ sư trưởng hoặc quản lý dự án. Các công ty phát triển ứng dụng IoT, công nghệ thông tin và tự động hóa tại các thành phố lớn tuyển dụng nhiều kỹ sư lập trình nhúng IoT ngôn ngữ Java.

Java là ngôn ngữ lập trình phù hợp phát triển IoT

3.3. Việc làm lập trình nhúng IoT ngôn ngữ Python

Kỹ sư lập trình nhúng ngôn ngữ Python sẽ là người thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng nhúng trên thiết bị IoT như nhà thông minh, thiết bị đeo tay, cảm biến…; xử lý dữ liệu các hệ thống điện tử nhúng. Mức lương dao dộng từ 12.000.000 - 47.000.000 VNĐ/tháng. Nhà tuyển dụng lập trình nhúng yêu cầu ứng viên có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm, kiến thức về IoT, kỹ năng Python, ưu tiên bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan.

Vị trí này mở ra cơ hội thăng tiến trong mảng AI, IoT, trở thành chuyên gia lập trình nhúng. Các công ty tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM tuyển dụng nhiều vị trí kỹ sư lập trình nhúng ngôn ngữ Python.

3.4.Việc làm lập trình nhúng IoT ngôn ngữ JavaScript

Các công việc cần làm với ngôn ngữ JavaScript là tập trung máy chủ và trung tâm thu thập các thông tin sau đó tiến hành lưu trữ, chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các ứng dụng chạy trên thiết bị IoT.

Mức lương cho kỹ sư lập trình nhúng IoT ngôn ngữ JavaScript từ 16.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Các yêu cầu tuyển dụng gồm kỹ năng lập trình JavaScript, tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin. Kỹ sư ngành này có cơ hội phát triển tốt nhờ nhu cầu thị trường cao trong ngành IoT với các công ty tuyển dụng lập trình nhúng tại các khu công nghiệp lớn.

3.5.Việc làm lập trình nhúng IoT ngôn ngữ Swift

Việc làm lập trình nhúng IoT ngôn ngữ Swift gồm phát triển và tối ưu hóa hệ thống nhúng, phát triển phần mềm cho các thiết bị IoT có yêu cầu cao về tính chính xác, hiệu quả và tối ưu hóa tài nguyên. Yêu cầu kinh nghiệm từ 1-3 năm ở các vị trí tương đương, có nền tảng vững chắc về Swift, kỹ năng lập trình. Kỹ sư cho vị trí ngôn ngữ Swift có mức lương từ 12.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc này mở ra nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí chuyên gia IoT hoặc kỹ sư nhúng cao cấp, quản lý dự án phát triển IoT khi AI và IoT ngày càng phát triển. Các doanh nghiệp lớn trong nước hay các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lập trình nhúng ngôn ngữ Swift.

3.6.Việc làm lập trình nhúng PLC

Kỹ sư lập trình nhúng cho PLC thường tham gia phát triển các hệ thống điều khiển trong nhà máy sản xuất, hệ thống xử lý nước, và các hệ thống giám sát tự động. Việc làm trong lĩnh vực này yêu cầu kiến thức về kỹ thuật điều khiển, thiết bị công nghiệp và khả năng lập trình PLC để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Mức lương cho vị trí lập trình nhúng PLC từ 13.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Cơ hội phát triển trong lĩnh vực này rộng mở, đặc biệt tại các công ty như Samsung, LG hoặc các công ty trong các khu công nghiệp lớn.

Việc làm lập trình nhúng đòi hỏi người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao

4. Hình thức tuyển dụng lập trình nhúng được tìm kiếm nhiều

Lập trình nhúng là một lĩnh vực đang được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm, đặc biệt là trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ IoT. Các hình thức tuyển dụng lập trình nhúng hiện nay rất đa dạng.

4.1. Tuyển kỹ sư lập trình nhúng Part-time

Công việc chủ yếu của kỹ sư lập trình nhúng part-time gồm phát triển, tối ưu hóa mã nguồn. Đây là công việc lý tưởng để phát triển cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm cho sinh viên trước khi ra trường. Các vị trí việc làm lập trình nhúng part-time thường phù hợp với những kỹ sư muốn kiếm thêm thu nhập ngoài giờ hoặc các sinh viên với mức lương từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Các công ty thường xuyên tuyển dụng lập trình nhúng part-time như Bosh, R TECHNO…

4.2. Tuyển kỹ sư lập trình nhúng Online/remote

Với xu hướng làm việc từ xa ngày càng phổ biến, các vị trí lập trình nhúng online/ remote trở nên hấp dẫn. Vị trí này yêu cầu từ 2-5 năm kinh nghiệm lập trình, kiến thức sâu về hệ điều hành. Công việc phát triển rộng mở, đặc biệt ở mảng IoT. Một số doanh nghiệp tuyển dụng lập trình nhúng như Viettel Hightech, elcom…

Tuyển kỹ sư lập trình nhúng online/remote có tính chất làm việc từ xa

4.3. Tuyển kỹ sư lập trình nhúng Full-time

Những vị trí lập trình nhúng full-time thường dành cho các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm, đảm nhận vai trò chính trong phát triển các sản phẩm nhúng. Công việc Full-time mang lại mức thu nhập ổn định từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng và cơ hội phát triển nghề nghiệp cao. Các công ty công nghệ cao tại thành phố lớn như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng… thường tuyển dụng lập trình nhúng Full-time.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Kỹ sư lập trình nhúng nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng lập trình nhúng đang ngày càng tăng cao tại Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM, nơi có nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Đặc biệt, các tập đoàn lớn như Viettel cũng luôn tìm kiếm những kỹ sư có tay nghề cao trong lĩnh vực này.

5.1. Tuyển dụng kỹ sư lập trình PLC tại Hà Nội

Hà Nội là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất và công nghệ cao trong và ngoài nước. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí lập trình nhúng PLC tại đây rất lớn, chủ yếu đến từ các doanh nghiệp cần ứng dụng tự động hóa vào quy trình sản xuất. Kỹ sư lập trình PLC tại Hà Nội có nhiều cơ hội phát triển trong các lĩnh vực như công nghiệp tự động hóa, điện tử - viễn thông, năng lượng…

Mức lương dao động trung bình cho vị trí nhân viên/chuyên viên là 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng; vị trí quản lý có thể lên đến 30.000.000 VNĐ/tháng hoặc hơn tùy theo kinh nghiệm và năng lực. Các khu vực tập trung nhiều công ty tuyển dụng kỹ sư lập trình PLC tại Hà Nội có thể kể đến như quận Hà Đông - nơi có nhiều khu công nghiệp, nhà máy sản xuất; quận Bắc Từ Liêm; quận Nam Từ Liêm.

Tỷ lệ cạnh tranh để có được vị trí kỹ sư lập trình PLC tại Hà Nội khá cao, đặc biệt là đối với các công ty lớn. Các công ty lớn tuyển dụng kỹ sư lập trình PLC như các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, các công ty đa quốc gia khác như ABB, Siemens…

Nhu cầu tuyển dụng lập trình nhúng tại Hà Nội ngày càng thu hút các kỹ sư trẻ

5.2. Việc làm kỹ sư lập trình nhúng tại TP. HCM

TP. HCM là trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước, nơi tập trung nhiều công ty công nghệ, sản xuất điện tử và phần mềm. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP.HCM cho vị trí lập trình nhúng tại đây không ngừng gia tăng do các doanh nghiệp đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm điện tử thông minh. Với môi trường làm việc đa dạng và nhiều cơ hội phát triển, kỹ sư lập trình nhúng tuyển dụng tại TPHCM có thể phát triển trong các lĩnh vực như điện tử tiêu dùng, ô tô, viễn thông,...

Mức lương cho vị trí nhân viên/chuyên viên lập trình nhúng dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, vị trí quản lý có thể lên đến 50.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực làm việc cũng như kinh nghiệm của ứng viên.

Tỷ lệ cạnh tranh để ứng tuyển thành công vị trí kỹ sư lập trình nhúng tại TP.HCM khá cao, đặc biệt tại các công ty lớn. Các khu vực tập trung nhiều công ty công nghệ và có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư lập trình nhúng tại TP.HCM có thể kể đến như quận 1, huyện Củ Chi, quận Bình Chánh… với các công ty hàng đầu về công nghệ như Tập đoàn Rita Võ, VNPT, các công ty startup trong lĩnh vực IoT, AI…

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư lập trình nhúng

Để đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực tuyển dụng kỹ sư nhúng, các nhà tuyển dụng lập trình nhúng đặt ra những tiêu chí cụ thể nhằm đảm bảo ứng viên có đủ khả năng kỹ thuật và tư duy cần thiết.

Các nhà tuyển dụng thường đặt ra các tiêu chí đối với kỹ sư lập trình nhúng

Các yêu cầu thường thấy bao gồm:

Kỹ năng lập trình

Tuyển dụng lập trình nhúng yêu cầu ứng viên am hiểu các ngôn ngữ lập trình chính, đặc biệt là C và C++ vì đa số các dự án lập trình nhúng sử dụng ngôn ngữ này. Ngoài ra, một số vị trí cũng yêu cầu kiến thức về các ngôn ngữ phụ trợ như Python hoặc Java​.

Tư duy logic

Khi lập trình nhúng, bạn sẽ phải đối mặt với các vấn đề phức tạp hoặc gặp những lỗi đòi hỏi khả năng suy luận để tìm ra giải pháp tối ưu giải quyết chúng. Khả năng này bao gồm việc phân tích yêu cầu, xử lý dữ liệu và kiểm tra lỗi…

Xử lý thời gian thực

Kỹ năng xử lý thời gian thực bao gồm cách bạn quản lý thời gian, ưu tiên công việc, xử lý trễ và đồng bộ hóa các tác vụ trong quá trình phát triển dự án.

Kỹ năng tìm hiểu và tự học

Lĩnh vực lập trình nhúng luôn phát triển và thay đổi nhanh chóng. Do đó, tuyển dụng lập trình nhúng đòi hỏi khả năng tìm hiểu và tự học. Điều này giúp bạn nắm bắt các công nghệ mới, tiếp cận các nguồn tài liệu và đào sâu vào các lĩnh vực nhúng khác nhau.

Tóm lại, ngành lập trình nhúng đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho các kỹ sư công nghệ tại Việt Nam với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Vì nhu cầu tuyển dụng cao và sự đa dạng ngành nghề trong các lĩnh vực lập trình nhúng, ứng viên sẽ có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến. Vì vậy, để trúng tuyển vào vị trí công việc này, bạn cần phải đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà tuyển dụng và có niềm yêu thích trong việc lập trình nhúng.