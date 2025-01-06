Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Meiko Automation
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Kỹ sư lập trình nhúng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lập flowchart và lập trình cho Robot vận chuyển hàng và Robot dịch vụ (Sử dụng C++/Python và ROS);
- Tối ưu các thuật toán SLAM, di chuyển… sử dụng trên Robot tự hành;
- Phối hợp với kỹ sư thiết kế cơ khí và thiết kế điện để lên kế hoạch và thực hiện việc nghiên cứu, phát triển Robot tự hành;
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: 22-25
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, điện hoặc các ngành liên quan tại các trường kỹ thuật như ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghiệp HN, Đại học công nghệ…
- Có kinh nghiệm lập trình trên nền Linux hoặc Embedded;
- Có kinh nghiệm lập trình C, C++, Python…
- Có kinh nghiệm lập trình các phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là ROS (Robot Operating System);
- Hiểu biết các thuật toán trong ROS: SLAM, Global, Planning, Local planning…
- Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề, hoạt động theo nhóm;

Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Công Ty Cổ Phần Meiko Automation

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

