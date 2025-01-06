Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu CN9, Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội

- Lập flowchart và lập trình cho Robot vận chuyển hàng và Robot dịch vụ (Sử dụng C++/Python và ROS);

- Tối ưu các thuật toán SLAM, di chuyển… sử dụng trên Robot tự hành;

- Phối hợp với kỹ sư thiết kế cơ khí và thiết kế điện để lên kế hoạch và thực hiện việc nghiên cứu, phát triển Robot tự hành;

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

YÊU CẦU

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: 22-25

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, điện hoặc các ngành liên quan tại các trường kỹ thuật như ĐH Bách Khoa, ĐH Công nghiệp HN, Đại học công nghệ…

- Có kinh nghiệm lập trình trên nền Linux hoặc Embedded;

- Có kinh nghiệm lập trình C, C++, Python…

- Có kinh nghiệm lập trình các phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là ROS (Robot Operating System);

- Hiểu biết các thuật toán trong ROS: SLAM, Global, Planning, Local planning…

- Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề, hoạt động theo nhóm;

