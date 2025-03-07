Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

1. Vận hành:

- Phát triển và cải tiến quy trình dựa trên quy định của cơ quan chức năng và hướng dẫn sử dụng thiết bị;

- Quản lý, giám sát mạng lưới điện cao và trung thế, vận hành hàng ngày, kiểm tra định kỳ thiết bị để đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình trong các hoạt động vận hành;

- Kiểm tra hàng ngày hệ thống đo đếm, ghi nhận mức tiêu thụ điện của khách hàng;

- Giám sát hàng ngày để đảm bảo các thông số thiết bị trong phạm vi vận hành cho phép, chất lượng và số lượng điện cung cấp cho khách hàng;

- Liên hệ thường xuyên với khách hàng để hiểu rõ tình hình cung cấp điện và nhu cầu của khách hàng, từ đó xây dựng kế hoạch vận hành phù hợp;

- Phát triển các tình huống sự cố của hệ thống phân phối điện trong khu công nghiệp và chuẩn bị các hướng dẫn để xử lý, cô lập điểm sự cố, khôi phục điện cho khách hàng;

- Đối với các dự án mới (đường dây phân phối mới): hỗ trợ và tư vấn cho nhóm dự án trong giai đoạn thiết kế và thi công để đảm bảo tuân thủ quy định, nâng cao độ tin cậy và an toàn của hệ thống, phối hợp triển khai hệ thống đưa vào vận hành, giám sát hệ thống mới và báo cáo các vấn đề bảo hành nếu có;

- Đối với khách hàng mới, kết nối mới: phối hợp với khách hàng thực hiện hợp đồng kết nối điện, lắp đặt công tơ, điều phối relay và thực hiện kết nối, cấp điện đúng quy định;

- Nghiên cứu và đề xuất các cải tiến về thiết bị, hệ thống và chế độ vận hành để đảm bảo hoạt động tin cậy của hệ thống điện.