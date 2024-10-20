Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Kỹ sư lập trình nhúng

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22, Bình Thạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tasco building, số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

