Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, triển khai và bảo trì phần mềm nhúng sử dụng ESP32 Lập trình firmware cho các thiết bị IoT dựa trên ESP32 với các giao thức truyền thông như Wi-Fi, Bluetooth, và các giao thức IoT (MQTT, HTTP, v.v.). Tích hợp và kiểm thử các module phần cứng và phần mềm nhúng. Đọc hiểu và thiết kế các sơ đồ mạch điện tử. Tối ưu hóa và debug firmware đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Phối hợp với đội ngũ kỹ sư phần cứng và phần mềm để đảm bảo tính tương thích và hiệu quả của sản phẩm. Tham gia vào các giai đoạn thử nghiệm và đánh giá sản phẩm trước khi ra mắt.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện - Điện tử, Kỹ sư Máy tính, hoặc các chuyên ngành liên quan. 1-3 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống nhúng và phát triển firmware. Hiểu biết sâu về lập trình nhúng, đặc biệt là với ESP32 và FreeRTOS. Kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C/C++. Có kiến thức về các giao thức truyền thông không dây (Wi-Fi, Bluetooth) và các giao thức mạng IoT. Khả năng đọc hiểu và thiết kế các sơ đồ mạch điện và hiểu biết về các thiết bị điện tử. Kinh nghiệm với các công cụ debug và phân tích hiệu suất hệ thống nhúng. Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Ưu tiên:

Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống IoT thực tế. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý phiên bản như Git. Có kiến thức về các giao thức bảo mật trong IoT và bảo mật thông tin.

Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập 14-16 tháng lương/ năm Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB bóng đá, chạy bộ, yoga, gym... Được trang bị laptop, các thiết bị công nghệ hiện đại trong quá trình làm việc Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên Văn phòng làm việc hạng A, không gian mở, tiêu chuẩn 5 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.