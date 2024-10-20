Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
- Hồ Chí Minh: 220 Nguyễn Hữu Cảnh phường 22, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, triển khai và bảo trì phần mềm nhúng sử dụng ESP32
Lập trình firmware cho các thiết bị IoT dựa trên ESP32 với các giao thức truyền thông như Wi-Fi, Bluetooth, và các giao thức IoT (MQTT, HTTP, v.v.).
Tích hợp và kiểm thử các module phần cứng và phần mềm nhúng.
Đọc hiểu và thiết kế các sơ đồ mạch điện tử.
Tối ưu hóa và debug firmware đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
Phối hợp với đội ngũ kỹ sư phần cứng và phần mềm để đảm bảo tính tương thích và hiệu quả của sản phẩm.
Tham gia vào các giai đoạn thử nghiệm và đánh giá sản phẩm trước khi ra mắt.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện - Điện tử, Kỹ sư Máy tính, hoặc các chuyên ngành liên quan.
1-3 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống nhúng và phát triển firmware.
Hiểu biết sâu về lập trình nhúng, đặc biệt là với ESP32 và FreeRTOS.
Kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C/C++.
Có kiến thức về các giao thức truyền thông không dây (Wi-Fi, Bluetooth) và các giao thức mạng IoT.
Khả năng đọc hiểu và thiết kế các sơ đồ mạch điện và hiểu biết về các thiết bị điện tử.
Kinh nghiệm với các công cụ debug và phân tích hiệu suất hệ thống nhúng.
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Ưu tiên:
Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống IoT thực tế. Kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý phiên bản như Git. Có kiến thức về các giao thức bảo mật trong IoT và bảo mật thông tin.
Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì
Gói thu nhập 14-16 tháng lương/ năm
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác
Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà
Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần
Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm
Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc
Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB bóng đá, chạy bộ, yoga, gym... Được trang bị laptop, các thiết bị công nghệ hiện đại trong quá trình làm việc Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên Văn phòng làm việc hạng A, không gian mở, tiêu chuẩn 5 sao
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB bóng đá, chạy bộ, yoga, gym...
Được trang bị laptop, các thiết bị công nghệ hiện đại trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên
Văn phòng làm việc hạng A, không gian mở, tiêu chuẩn 5 sao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
