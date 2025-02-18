Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng

Phát triển các hệ thống phần mềm hệ thống cho cho các dòng Pin;

Tham gia vào phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế phần mềm nhúng;

Phát triển firmware thiết bị, phần mềm nhúng;

Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật;

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm;

Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng và thiết bị kết nối lớn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng;

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Điện tử, Cơ tin...

Kinh nghiệm ở vị trí lập trình nhúng từ 3 năm

Có kinh nghiệm sử dụng các loại cảm biến như Gyro, Cảm biến gia tốc, la bàn số, cảm biến nhiệt, cảm biến va chạm...

Am hiểu các công nghệ IoT liên quan như GSM, 3G, 4G LTE, MQTT, LoRa, TCP/IP, SSL...

Có kinh nghiệm lập trình cho các dòng vi xử lý (AVR,PIC,ARM...)

Thành thạo các ngoại vi phổ biến như GPIO, PWM, USART, ADC, SPI, I2C, CAN...

Có kinh nghiệm lập trình C/C++ cho hệ thống nhúng, linux nhúng

Sử dụng tốt các công cụ như Git, Makefile, GDB...

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh thỏa thuận theo năng lực.

Thời gian làm việc từ T2-T6 và hai T7/tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng

Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm

Thưởng ngày Lễ/Tết, ...

Du lịch, các hoạt động team building

Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

