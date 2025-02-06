Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sô 12 Ngõ 36 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1.1 Thực hiện các công việc chuyên môn về nghiệp vụ Embedded như:

- Phân tích, thiết kế, lựa chọn giải pháp cho hệ thống nhúng;

- Lập kế hoạch các giai đoạn phát triển sản phẩm. Lên unit-test, function-test cho các sản phẩm;

- Nghiên cứu, lập trình firmware cho các hệ thống nhúng của công ty;

- Kiểm thử chức năng, fixbug chương trình;

- Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới cải tiến và tối ưu sản phẩm.

1.2 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp đại học nghành công nghệ thông tin, tóan tin, điện tử viễn thông, cơ điện tử

a. Chuyên môn:

b. Kinh nghiệm:

• Có tối thiểu 02-03 năm kinh nghiệm

• Nắm vững các kiến thức liên quan về điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, đo lường và điều khiển...

• Có kinh nghiệm sử dụng các loại cảm biến như Gyro, Cảm biến gia tốc, la bàn số, cảm biến nhiệt, cảm biến va chạm...

• Am hiểu các công nghệ IoT liên quan như GSM, 3G, 4G LTE, MQTT, LoRa, TCP/IP, SSL...

• Có kinh nghiệm lập trình cho các dòng vi xử lý (AVR,PIC,ARM...)

• Thành thạo các ngoại vi phổ biến như GPIO, PWM, USART, ADC, SPI, I2C, CAN...

• Có kinh nghiệm lập trình C/C++ cho hệ thống nhúng, linux nhúng

• Sử dụng tốt các công cụ như Git, Makefile, GDB...

c. Kỹ năng/phẩm chất

• Sử dụng tốt các công cụ quản lý công việc như GIT, Trello, Ganttchart...

• Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống yêu cầu độ tin cậy cao

• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

• Làm việc tận tâm, có trách nhiệm

• Có tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc

• Có khả năng tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh tốt

• Khả năng tự nghiên cứu tốt

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18M - 25M, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Được làm việc tại công ty tiên phong trong lĩnh vực xe điện thông minh và các giải pháp năng lượng cho phương tiện giao thông.

- Được tham gia vào dự án khởi nghiệp tham vọng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có lý tưởng và tâm huyết.

- Thưởng: Thưởng theo quy định công ty, thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh,...

- Đào tạo: Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về kinh doanh (trong và ngoài công ty)

- Có cơ hội được hỗ trợ để học lên sau đại học.

- Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc

- Bảo hiểm: Được tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp

- Phúc lợi: theo quy định của công ty, có cơ hội được sở hữu 1 phần cổ phần của công ty, nghỉ phép năm

- Được tham gia hoạt động teambuilding

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin