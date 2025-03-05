Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D24 - 22, Lô D, Khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập trình nhúng (arduino, esp32….).

Lập trình giao tiếp các thiết bị công nghiệp

Test mạch điện tử

Thiết kế mạch điện tử (Phần mềm Altium)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Arduino, dòng chip ESP32

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình nhúng, ưu tiên về lĩnh vực IOT, LED

Có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với các thiết bị công nghiệp

Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 12tr

Tiếp xúc và làm việc với các thiết bị điện tử/tự động hóa.

Môi trường năng động.

Hưởng chế độ theo luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam

