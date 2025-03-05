Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D24
- 22, Lô D, Khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập trình nhúng (arduino, esp32….).
Lập trình giao tiếp các thiết bị công nghiệp
Test mạch điện tử
Thiết kế mạch điện tử (Phần mềm Altium)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lập trình Arduino, dòng chip ESP32
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình nhúng, ưu tiên về lĩnh vực IOT, LED
Có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với các thiết bị công nghiệp
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình nhúng, ưu tiên về lĩnh vực IOT, LED
Có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với các thiết bị công nghiệp
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8 – 12tr
Tiếp xúc và làm việc với các thiết bị điện tử/tự động hóa.
Môi trường năng động.
Hưởng chế độ theo luật
Tiếp xúc và làm việc với các thiết bị điện tử/tự động hóa.
Môi trường năng động.
Hưởng chế độ theo luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI