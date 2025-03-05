Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam

Kỹ sư lập trình nhúng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D24

- 22, Lô D, Khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập trình nhúng (arduino, esp32….).
Lập trình giao tiếp các thiết bị công nghiệp
Test mạch điện tử
Thiết kế mạch điện tử (Phần mềm Altium)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình Arduino, dòng chip ESP32
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình nhúng, ưu tiên về lĩnh vực IOT, LED
Có kinh nghiệm trong việc giao tiếp với các thiết bị công nghiệp
Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 12tr
Tiếp xúc và làm việc với các thiết bị điện tử/tự động hóa.
Môi trường năng động.
Hưởng chế độ theo luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam

Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6/59/195 Đường Trần Cung, Tổ dân phố Hoàng 9, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-lap-trinh-nhung-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job328283
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 19/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 22/05/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 18/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 19/04/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Meiko Automation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Meiko Automation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị VHB Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII
15 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đô Thị Amata Hạ Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ TekSea
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm