Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Tham gia phát triển phần mềm cho các hệ thống và giải pháp trong lĩnh vực: Điều khiển không lưu, An ninh công cộng,…bằng ngôn ngữ C++ và Golang

- Tham gia đầy đủ quá trình phát triển phần mềm từ phân tích thiết kế, lập trình đến kiểm thử chất lượng phần mềm.

- Tham gia các hoạt động code reviews, team meeting,…

- Áp dụng clean code trong phát triển phần mềm, đảm bảo phần mềm linh hoạt, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

- Phối hợp với các thành viên trong nhóm, nghiên cứu fix các lỗi phát sinh trong quá trình test và sử dụng

- Bảo trì, tối ưu kích thước, hiệu năng của các modules, phần mềm cũ

- Thực hiện các công việc do quản lý giao

CHUYÊN MÔN:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

- Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Ubuntu/Linux

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lập trình C/C++ hoặc Golang

- Có tư duy logic & OOP trong thiết kế phần mềm.

- Biết sử dụng các công cụ như Jira, Git, Makefile, GDB…

