Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom

Kỹ sư lập trình nhúng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển phần mềm cho các hệ thống và giải pháp trong lĩnh vực: Điều khiển không lưu, An ninh công cộng,…bằng ngôn ngữ C++ và Golang
- Tham gia đầy đủ quá trình phát triển phần mềm từ phân tích thiết kế, lập trình đến kiểm thử chất lượng phần mềm.
- Tham gia các hoạt động code reviews, team meeting,…
- Áp dụng clean code trong phát triển phần mềm, đảm bảo phần mềm linh hoạt, dễ bảo trì và dễ mở rộng.
- Phối hợp với các thành viên trong nhóm, nghiên cứu fix các lỗi phát sinh trong quá trình test và sử dụng
- Bảo trì, tối ưu kích thước, hiệu năng của các modules, phần mềm cũ
- Thực hiện các công việc do quản lý giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

CHUYÊN MÔN:
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
- Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Ubuntu/Linux
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lập trình C/C++ hoặc Golang
- Có tư duy logic & OOP trong thiết kế phần mềm.
- Biết sử dụng các công cụ như Jira, Git, Makefile, GDB…

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom

Công Ty TNHH Công Nghệ Dicom

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

