Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Kỹ sư lập trình nhúng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận

Control schedule quality & process
Control paint material & consumables
Control subcontractor works & documents
Other duties as assigned by Leader
Kiểm soát chất lượng, quy trình về sơn
Kiểm soát vật tư/ tiêu hao về sơn
Kiểm soát công việc của thầu phụ
Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Major: Mechanical/ Painting/ Chemical
Have knowledge about standards of Structural steel painting
Experience: at least 3 years of working experience
English communication
Working place: Factory/ Nhon Trach/ Dong Nai

Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Posco E&C Vietnam Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Unit 3402, Opal Tower, 90 Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh District, HCM City, Vietnam

