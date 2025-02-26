Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Posco E&C Vietnam Co., Ltd làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại Posco E&C Vietnam Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận
Control schedule quality & process
Control paint material & consumables
Control subcontractor works & documents
Other duties as assigned by Leader
Kiểm soát chất lượng, quy trình về sơn
Kiểm soát vật tư/ tiêu hao về sơn
Kiểm soát công việc của thầu phụ
Các công việc khác theo phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Major: Mechanical/ Painting/ Chemical
Have knowledge about standards of Structural steel painting
Experience: at least 3 years of working experience
English communication
Working place: Factory/ Nhon Trach/ Dong Nai
