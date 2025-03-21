Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Amkor Technology Vietnam LLC., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Yen Phong II
- C IP, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhằm phục vụ cho kế hoạch sản xuất trong giai đoạn sắp tới, Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam (ATV) tuyển dụng Nhân sự cho các vị trí của khối Kỹ thuật, bao gồm các nhóm công việc sau:
- Kỹ sư Thiết bị (Equipment Engineer)
- Kỹ sư thiết kế Layout (Layout Engineer)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học (Có thể xin được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong TH chưa có bằng tốt nghiệp chính thức)
- Chuyên ngành: liên quan đến các khối ngành Kỹ thuật: Điện tử, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Cơ điện tử, tự động hóa...
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu.
- Có thể sử dụng AutoCad (đối với vị trí Layout)
- BẮT BUỘC SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÔNG VIỆC
Tại Amkor Technology Vietnam LLC., Thì Được Hưởng Những Gì
