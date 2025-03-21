Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Amkor Technology Vietnam LLC., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yen Phong II - C IP, Dong Tien Commune, Yen Phong District, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhằm phục vụ cho kế hoạch sản xuất trong giai đoạn sắp tới, Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam (ATV) tuyển dụng Nhân sự cho các vị trí của khối Kỹ thuật, bao gồm các nhóm công việc sau:

- Kỹ sư Thiết bị (Equipment Engineer)

- Kỹ sư thiết kế Layout (Layout Engineer)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học (Có thể xin được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong TH chưa có bằng tốt nghiệp chính thức)

- Chuyên ngành: liên quan đến các khối ngành Kỹ thuật: Điện tử, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Cơ điện tử, tự động hóa...

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu.

- Có thể sử dụng AutoCad (đối với vị trí Layout)

- BẮT BUỘC SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÔNG VIỆC

Tại Amkor Technology Vietnam LLC., Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amkor Technology Vietnam LLC.,

