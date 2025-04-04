Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

Mức lương 15 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Phát triển firmware cho các dòng sản phẩm gia dụng như: Bếp từ, điều hòa, bình nóng lạnh, máy lọc nước, …

Tham gia vào phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế phần mềm nhúng;

Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật;

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc liên quan

Có kinh nghiệm từ 3 năm trong vị trí lập trình nhúng liên quan đến:

Điều khiển động cơ, đo và điều khiển nhiệt độ sử dụng thuật toán PID

Nắm chắc việc sử dụng các ngoại vi phần cứng như: SPI, I2C, USART, TIMER, PWM, ADC, INTERRUPT, …

Nắm chắc việc sử dụng các nền tảng phần nhúng như: RTOS, MODBUS RTU, CRC, …

Đã từng làm một hoặc nhiều các dự án chế tạo máy, thiết bị điều khiển công nghiệp, ROBOT, AGV, DATALOGGER; các dự án chế tạo sản phẩm, thiết bị điện gia dụng như bếp từ, điều hòa, …

Đã có sản phẩm ra thị trường là lợi thế

Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt trong lĩnh vực chuyên môn

Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu thiết kế nguyên lý phần cứng

Thành thạo nền tảng GIT trong quản lý phiên bản phần mềm là một lợi thế.

Thành thạo các công cụ soạn thảo văn bản, bảng tính, báo cáo, …

Có khả năng giao tiếp, hòa đồng và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần làm việc tận tâm, quyết liệt và trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Thử việc hưởng 100% lương

Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng

Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

