Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Kỹ sư lập trình nhúng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư lập trình nhúng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Mức lương
15 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ sư lập trình nhúng Với Mức Lương 15 - 28 Triệu

Phát triển firmware cho các dòng sản phẩm gia dụng như: Bếp từ, điều hòa, bình nóng lạnh, máy lọc nước, …
Tham gia vào phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế phần mềm nhúng;
Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật;
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc liên quan
Có kinh nghiệm từ 3 năm trong vị trí lập trình nhúng liên quan đến:
Điều khiển động cơ, đo và điều khiển nhiệt độ sử dụng thuật toán PID
Nắm chắc việc sử dụng các ngoại vi phần cứng như: SPI, I2C, USART, TIMER, PWM, ADC, INTERRUPT, …
Nắm chắc việc sử dụng các nền tảng phần nhúng như: RTOS, MODBUS RTU, CRC, …
Đã từng làm một hoặc nhiều các dự án chế tạo máy, thiết bị điều khiển công nghiệp, ROBOT, AGV, DATALOGGER; các dự án chế tạo sản phẩm, thiết bị điện gia dụng như bếp từ, điều hòa, …
Đã có sản phẩm ra thị trường là lợi thế
Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt trong lĩnh vực chuyên môn
Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu thiết kế nguyên lý phần cứng
Thành thạo nền tảng GIT trong quản lý phiên bản phần mềm là một lợi thế.
Thành thạo các công cụ soạn thảo văn bản, bảng tính, báo cáo, …
Có khả năng giao tiếp, hòa đồng và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần làm việc tận tâm, quyết liệt và trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Thử việc hưởng 100% lương
Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng
Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9A Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

