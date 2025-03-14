Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 165 Đào Duy Anh, P9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Khảo sát thực tế dự án, đánh giá và báo cáo khảo sát.

- Triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công phần đường ống công nghệ và thiết bị cơ khí môi trường.

- Tính toán khối lượng thiết bị, vật tư chi tiết theo bản vẽ thiết kế.

- Lập dự toán, kiểm tra dự toán

- Tổ chức triển khai thiết kế, rà soát kết nối với các bộ môn liên quan

- Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác (công nghệ, xây dựng, điện, ...) để hoàn thiện hồ sơ thiết kế, hồ sơ nộp thầu.

- Thực hiện các công việc khác do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad. Các phần mềm dự toán, tính khối lượng.

- Ưu tiên: ứng viên có ít nhất 03 kinh nghiệm thiết kế các công trình về xử lý nước thải, thiết kế đường ống công nghệ, thiết bị cơ khí trong lĩnh vực môi trường, xử lý nước.

- Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuậtchuyên ngành

Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cạnh tranh vàtheo năng lực đánh giá khi phỏng vấn.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được tính tăng ca, hỗ trợ chi phí xăng công tác.

- Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn.

- Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm rủi ro 24/24.

- Chế độ du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin