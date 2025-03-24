Tuyển Kỹ sư môi trường Cong Ty TNHH Wesco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành - Bảo trì – Thiết Kế

- Giám sát, vận hành chạy thử, bảo trì hệ thống xử lý nước thải, nước cấp

- Khảo sát lập báo cáo và thiết kế dự án nước thải nước cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường

- Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm. biết vẽ autocad và tin học văn phòng . Biết vẽ revit là một lợi thế, có khả năng làm việc tại công trường khi cần.

LƯƠNG VÀ QUYỀN LỢI

- Mức Lương căn cứ vào năng lực khi phỏng vấn > 13 triệu/tháng

- Chính sách công ty: theo chế độ hiện hành ( BHXH, Lương tháng 13, phụ cấp công trình, ngày lễ tết, du lịch hàng năm…)

- Địa chỉ Công ty: 6A Đường 4, Khu phố 5, P.Trường Thọ, Tp.Thủ Đức, HCM

- Địa điểm tuyển dụng: Khu Công Nghiệp Nội Bài Hà Nội

- Thời gian làm việc thứ 2-7

Tại Cong Ty TNHH Wesco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Wesco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.