Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số nhà 178, tổ 4, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

• Thiết kế, thi công, vận hành Trạm xử lý nước thải.

• Nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng công nghệ xử lý môi trường tiên tiến.

• Khảo sát, lên phương án chào giá, lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ và dự toán công trình.

• Giám sát lắp đặt, kiểm tra chất lượng thiết bị và công trình xử lý môi trường.

• Thực hiện quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường, đề xuất giải pháp tối ưu

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ môi trường, Kỹ thuật môi trường

• Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực xử lý môi trường đã làm qua các dự án Thiết kế, thi công trạm xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt.

• Thành thạo các phần mềm thiết kế (AutoCAD, SolidWorks...), phần mềm mô phỏng, tính toán.

• Hiểu biết về các công nghệ xử lý môi trường hiện đại, các tiêu chuẩn và quy định pháp luật liên quan.

• Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và có khả năng đi công tác.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế môi trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 10tr đến 20 triệu

• Thưởng dự án, thưởng năng suất, thưởng Tết.

• Xét nâng lương theo năm.

• Được đào tạo, nâng cao chuyên môn và cơ hội thăng tiến trong công việc.

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

