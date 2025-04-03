Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD

Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Kỹ sư môi trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mức lương
450 - 550 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 450 - 550 USD

- Kiểm tra công tác an toàn của toàn bộ nhà thầu, nhà cung cấp vào thi công hoặc lắp đặt thiết bị trong nhà máy
- Phối hợp với các phòng ban trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, theo tiêu chuẩn của Nhà nước về An toàn lao động và theo quy định của Công ty
- Nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro trong nhà máy, đề xuất với ban lãnh đạo các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố
- Đào tạo nội quy, quy định về an toàn, môi trường cho nhà thầu và công nhân viên công ty
- Giám sát hoạt động an toàn và môi trường tại xưởng sản xuất hàng ngày, đảm bảo tuân thủ nội dung, quy định của nhà máy
- Duy trì và cải tiến hệ thống ISO 45001 & 14001
- Thực hiện các yêu cầu của Luật và Khách hàng

Với Mức Lương 450 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn lao động, Bảo hộ lao động, Môi trường, Hóa học, Kỹ thuật
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy và Môi trường

Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
- Thưởng Tết từ 2 tháng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Plot K-3&4, Thang Long Industrial Park II, Di Su Commune, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-moi-truong-thu-nhap-450-550-thang-tai-hung-yen-job347047
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
450 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD Công ty cổ phần Vinhomes
900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm