Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
- Hưng Yên: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 450 - 550 USD
- Kiểm tra công tác an toàn của toàn bộ nhà thầu, nhà cung cấp vào thi công hoặc lắp đặt thiết bị trong nhà máy
- Phối hợp với các phòng ban trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, theo tiêu chuẩn của Nhà nước về An toàn lao động và theo quy định của Công ty
- Nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro trong nhà máy, đề xuất với ban lãnh đạo các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố
- Đào tạo nội quy, quy định về an toàn, môi trường cho nhà thầu và công nhân viên công ty
- Giám sát hoạt động an toàn và môi trường tại xưởng sản xuất hàng ngày, đảm bảo tuân thủ nội dung, quy định của nhà máy
- Duy trì và cải tiến hệ thống ISO 45001 & 14001
- Thực hiện các yêu cầu của Luật và Khách hàng
Với Mức Lương 450 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy và Môi trường
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Tết từ 2 tháng lương
