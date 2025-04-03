Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD

- Kiểm tra công tác an toàn của toàn bộ nhà thầu, nhà cung cấp vào thi công hoặc lắp đặt thiết bị trong nhà máy

- Phối hợp với các phòng ban trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, theo tiêu chuẩn của Nhà nước về An toàn lao động và theo quy định của Công ty

- Nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro trong nhà máy, đề xuất với ban lãnh đạo các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố

- Đào tạo nội quy, quy định về an toàn, môi trường cho nhà thầu và công nhân viên công ty

- Giám sát hoạt động an toàn và môi trường tại xưởng sản xuất hàng ngày, đảm bảo tuân thủ nội dung, quy định của nhà máy

- Duy trì và cải tiến hệ thống ISO 45001 & 14001

- Thực hiện các yêu cầu của Luật và Khách hàng