Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Công Nghệ Hoàng Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tiếp nhận nguồn việc từ Trưởng Phòng / BGĐ và các nguồn khác.

- Tiếp nhận, liên hệ, khảo sát, thu thập đầy đủ thông tin, đánh giá dự án;

- Triển khai thiết kế, khái toán và tham gia hoặc chủ trì Lập hồ sơ dự thầu, báo giá

- Kiểm tra và thống nhất lựa chọn phương án công nghệ, thiết bị và chất lượng dự án.

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải:

- Xây dựng mạng lưới kết nối đến khách hàng có nhu cầu trong phân khúc khách hàng yêu cầu.

- Hỗ trợ BGĐ trong các công việc liên quan đến khách hàng.

- Báo cáo công việc hàng tuần và hàng tháng cho Trưởng Phòng / BGĐ.hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên thuộc khối ngành Kỹ thuật môi trường, Cấp thoát nước

- Có kinh nghiệm thiết kế, lập dự toán, vận hành trong lĩnh vực liên quan đến ngành CTN, XLNT

- Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng văn phòng

- Ưu tiên Có chứng chỉ hành nghề Thiết kế và tư vấn giám sát lĩnh vực Lắp đặt thiết bị hoặc Hạ tầng

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực tương tự.

Tại Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Công Nghệ Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20 đến 25 triệu tùy theo vị trí và năng lực (thương lượng trực tiếp khi phỏng vấn).

- Mức thưởng: Thưởng theo hiêu quả, doanh số hợp đồng ký được (đàm phám trực tiếp khi phỏng vấn), các loại thưởng khác theo Quy chế công ty.

- Tổng thu nhập không giới hạn dựa trên hiệu quả khi hoàn thành các chỉ tiêu tháng/quý/năm.

- Lộ trình Thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo cấp cao.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của nhà nước.

- Chế độ Bảo hiểm sức khỏe có điều kiện theo quy chế công ty (chỉ có khi làm việc liên tục sau 3 năm và công ty đạt các mục tiêu kinh doanh trung hạn): Bảo hiểm chi trả đi khám upto 10tr. Nằm viện upto 120tr.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Công Nghệ Hoàng Giang

