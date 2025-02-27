Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Posbee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 181 Cao Thắng Phường, Phường 12 (Quận 10), Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

• Biết thiết kế, lập kế hoạch thi công, và tổ chức, giám sát thi công phần công nghệ.

• Biết đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng thiết bị, vật tư.

• Vận hành hệ thống xử lý nước cấp và nước thải.

• Hoàn hiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu công trình.

• Làm việc theo các công trình trên địa bàn tỉnh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Bình,....

• Thời gian làm việc: 8h sáng đến 17h30 chiều, từ Thứ 2 đến Thứ 6.

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ngành môi trường, hóa, sinh học, xây dựng.

• Số lượng: 2 nhân viên.

• Thành thạo Excel, Word, AutoCAD...

• Nhiệt tình, chịu khó, sẵn sàng đi công tác xa.

• Kinh nghiệm: không yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Posbee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 8-16 triệu/tháng

• Có phụ cấp đi công trình (xe, máy bay, phòng trọ, ăn uống).

• Tăng lương 1 đến 2 lần/năm tùy theo năng lực.

• Thưởng lễ, cuối năm: lương tháng 13 + thưởng theo năng suất, thâm niên.

• Hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động.

• Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Posbee Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.